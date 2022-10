Die Shell-Aktie steigt nach Quartalszahlen deutlich an. Vor allem angekündigte Aktienrückkäufe und eine Dividendenerhöhung verzücken Anleger. So viel Geld ist jetzt für Investoren drin.

Am Morgen steigen die Shell-Aktien nach den Quartalszahlen zum dritten Quartal an den Börsen deutlich. Sie legen um fast 4 Prozent auf rund 27,50 Euro zu. Und das hat folgenden Grund.

Die Shell-Quartalszahlen

Der britische Öl-Konzern Shell konnte seinen Gewinn im dritten Quartal von 4,12 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf 9,45 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln. An den Rekordgewinn aus dem zweiten Quartal in Höhe von 11,5 Milliarden Dollar reichte dies zwar nicht heran, doch das war bereits erwartet worden. Denn das schwächere Raffiniere-Geschäft und weniger Erlöse aus dem Gashandel drückten das Ergebnis etwas. Dennoch sagte Konzernchef Ben van Beurden: "Wir liefern robuste Ergebnisse in einer Zeit anhaltender Volatilität auf den globalen Energiemärkten." Und an diesen guten Zahlen will er auch Anleger teilhaben lassen.

Shell verspricht mehr Aktienrückkäufe und Erhöhung der Dividende

Shell kaufte aufgrund der sehr hohen Gewinne in diesem Jahr bereits für Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. Doch nun will der Ölkonzern nochmals vier Milliarden Dollar in eine neues Aktienrückkaufprogramm stecken, welches drei Monate dauern soll. Zudem will Konzernchef Ben van Beurden die Dividende im vierten Quartal um 15 Prozent erhöhen.

Bereits jetzt bietet die Shell-Aktie eine Dividendenrendite von 3,91 Prozent bei einem KGV von knapp über 5.

Einschätzung zur Shell-Aktie

Die Shell-Aktie befindet sich weiter in einem eindeutigen Aufwärtstrend. Zwar könnten die Gewinne bald etwas zurückgehen, doch insgesamt verdient der Konzern prächtig. Durch die Aktienrückkäufe stützt der Konzern den Kurs und treibt ihn weiter an. In Zukunft achten Anleger aber darauf, ob diese Programm auslaufen. Bei einem Auslaufen könnte es zu einer Korrektur des Aktienkurses kommen.

Die Erhöhung der Dividende macht Anlegern das Ganze aber weiterhin schmackhaft. Für Anleger wird es jetzt ganz wichtig sein, ob die Shell-Aktie die riesige Widerstandszone zwischen etwa 30 Euro und 31 Euro überwinden kann. Wer bereits auf guten Gewinnen sitzt, der kann Teilverkäufe bei 29 Euro bis 30 Euro in Erwägung ziehen.

Zudem sollten Anleger bei der Shell-Aktie einen Stoppkurs bei 23 Euro setzen.