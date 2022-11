Die Shop Apotheke hat in den ersten Monaten ihren Verlust fast verdoppelt. Das dritte Quartal überzeugt dennoch, die Gesamtjahresprognose wurde bestätigt. Das machte die Aktie jetzt. Von Jennifer Senninger

Die Shop Apotheke legte heute die Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2022 vor. Die zeigen gemischte Gefühle. So konnte der Online-Pharmahändler den Umsatz im dritten Quartal um 20 Prozent auf 285 Millionen Euro steigern. Der Grund: Es kamen 300.000 neue Kunden hinzu und bescherten dem Unternehmen so nun insgesamt rund 8,9 Millionen Nutzer. Auch konnte die Shop Apotheke operativ schwarze Zahlen schreiben: Das Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) liegt bei 2,7 Millionen Euro im Vergleich zu einem Verlust von 2,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. "Das dritte Quartal brachte trotz des Inflationsdrucks eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr, ohne dass unsere Wachstumsstrategie beeinträchtigt wurde", so Finanzchef Jasper Eenhorst.

Mit Blick auf die ersten neun Monate lief es hingegen nicht ganz so rund, hier schrieb der Konzern rote Zahlen. Der Verlust hat sich mit fast 68 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Verantwortlich dafür waren Sonderbelastungen durch Übernahmen, steigende Kosten und höhere Abschreibungen. Der Umsatz konnte um 14 Prozent steigen.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte die Shop Apotheke erneut. So soll der Umsatz zwischen 15 bis 25 Prozent wachsen, die bereinigte operative Marge zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Prozent liegen. Die Aktie startete am Montag mit 44,12 Euro in den Handel, notiert aktuell bei 43,14 Euro.