Wieder haben es Short-Seller auf die TUI-Aktie abgesehen, verrät ein deutscher Nebenwerte-Spezialist. Doch warum bald dennoch der Turnaround erfolgen soll und wie hoch das Kurspotenzial bei TUI jetzt wirklich ist.

"Spannend ist, dass die TUI-Aktie momentan noch bei vielen Short-Sellern auf der Liste steht. Also die TUI-Aktie gehört wirklich zu den meist geshortetsten Papieren in Deutschland und es gibt noch Investoren, gerade aus Großbritannien, die da wirklich skeptisch sind", sagt Lars Winter, Nebenwerte-Spezialist von BÖRSE ONLINE.

Doch was sollten Anleger dann jetzt mit ihren TUI-Aktien machen?

Shortseller haben TUI auf der Liste - Kommt trotzdem Turnaround

Lars Winter, der sich seit vielen Jahren erfolgreich mit Nebenwerte-Aktien beschäftigt, sagt: "Aber je klarer wird, dass die Story von TUI läuft, je klarer wird, dass TUI vielleicht erfolgreich auf Turnaround-Kurs ist und das nachher auch tatsächlich umsetzen kann, desto gefährlicher wird das natürlich für diese Short-Seller, die irgendwann auch ihre Shorts decken müssen. Denn die müssen dann die Aktie über den Markt zurückkaufen."

So sieht Winter auf jeden Fall Potenzial bei der TUI-Aktie bis in zweistellige Bereiche. Das würde mindestens ein Kursplus von 49 Prozent bedeuten. Doch sollten Anleger dann jetzt die TUI-Aktie kaufen?

TUI-Aktie jetzt kaufen oder besser noch abwarten?

" Die TUI-Aktie habe ich auch schon länger im Depot", verrät Nebenwerte-Spezialist Lars Winter. "Für mich ist sie auch weiterhin auf Turnaround-Kurs. Die kann man sich mit Sicherheit auch mal ins Depot legen. Denn TUI hat diese ganzen Finanzhilfen zurückbezahlt und ist jetzt operativ wieder auf Kurs. Auch das Reise-Business läuft weltweit, hat nach wie vor viel Fantasie. Die Leute reisen nach wie vor gerne und TUI profitiert davon. Das zeigt sich auch in den Zahlen."

So weiß Winter auch, dass sich die TUI-Aktie zuletzt wieder etwas schwerer tat. Dazu sagt er: "Das könnte dann irgendwann auch so zu einem Effekt führen, dass die Aktie einfach ins Laufen kommt. Sie ist ja gestiegen so von 5 Euro auf 7 Euro. Doch bei diesem Niveau tut sie sich jetzt mit der 7-Euro-Marke ein bisschen schwer. Aktuell kommt sie nachhaltig noch nicht drüber, aber das kann durchaus gelingen."

Welche deutschen Nebenwerte-Aktien neben TUI noch Riesen-Potenziale aufweisen, welche Informationen Winter regelmäßig von Vorständen kleiner Unternehmen bekommt und wie der Small Cap-Spezialist die besten Aktien findet, das erfahren Sie jetzt im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

