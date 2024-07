Diese Aktien sind die zehn am stärksten leerverkauften Werte an der WallStreet. Das ist nicht nur ein massives Warnsignal für konservative Anleger sich von den Titeln fernzuhalten, sondern gleichzeitig eine Chance für spekulative Investoren hier schnell hohe Renditen einzufahren. Denn es besteht die Chance auf einen Short Squeeze.

Spätestens seit den massiven Verwerfungen um GameStop, die sich 2024 wiederholt haben, ist den meisten Anlegern bekannt, was ein Short Squeeze ist. Wenn Leerverkäufer überraschend Positionen auf geshortete Aktien durch Kursanstiege schließen müssen, kaufen sie selbst Aktien und befeuern damit eine Rallye, die wie eine Lawine immer größer wird.

Dementsprechend kann es bei einem Short Squeeze schnell passieren, dass eine Aktie binnen weniger Stunden oder Tage zweistellig im Wert gewinnt und Anlegern satte Renditen einfährt.

Die am stärksten geshorteten Aktien der WallStreet

Wer darauf setzen möchte, der kann einen Blick auf die zehn aktuell am stärksten leerverkauften Aktien an der WallStreet werfen. Diese weisen eine massive Short Quote auf die Anzahl der ausstehenden Aktien auf:

Reliance Global Group, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 77,39 Prozent

Azitra, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 73,63 Prozent

Canna-Global Acquisition Corp - Short Interest auf den FreeFloat: 42,57 Prozent

ToughBuilt Industries, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 39,25 Prozent

Arbor Realty Trust, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 36,97 Prozent

Beyond Meat, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 36,79 Prozent

Cutera, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 35,54 Prozent

Kohl's Corporation - Short Interest auf den FreeFloat: 34,94 Prozent

AMC Networks Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 34,82 Prozent

Medical Properties Trust, Inc - Short Interest auf den FreeFloat: 32,60 Prozent

Allerdings sollten selbst spekulative Anleger bei einem Kauf dieser Aktien sehr vorsichtig sein. Die hinter den Aktien stehenden Unternehmen sind nicht ohne Grund so stark geshortet und operativ liegt hier oft einiges im Argen. Folglich handelt es sich bei einer potenziellen Spekulation um hochriskante Positionen, die wenn überhaupt, nur dosiert und mit entsprechender Absicherung eingesetzt werden sollten.

Lesen Sie auch:

Deutsche Dividendenstars – Wo jetzt attraktive Ausschüttungen und Kurspotenzial für Anleger winken

Oder:

Tagesgeld-Spitzenreiter: Diese attraktiven Zinsen gibt es aktuell bei der Consorsbank