Bei diesen deutschen Aktien winken nicht nur attraktive Dividenden, die Anleger vereinnahmen können, sondern die Analysten trauen den Unternehmen auch noch deutliche Kurssteigerungen zu. Hier winken bis zu 6,9 Prozent Dividendenrendite und bis zu 91 Prozent an Kurspotenzial.

In Deutschland gibt es eine ganze Reihe spannender Dividendenaktien, bei denen attraktive Ausschüttungen winken und das gänzlich ohne Quellensteuer für Anleger. Doch richtig interessant sind diese Titel erst dadurch, dass sie noch Wertsteigerungspotenzial bei den Kursen aufweisen.

Wo jetzt attraktive Ausschüttungen und Kurspotenzial für Anleger winken

So sehen Analysten bei diesen fünf Titeln bis zu 91 Prozent an Kurspotenzial. Darüber hinaus winken attraktive Zahlungen in Höhe von bis zu 6,9 Prozent des aktuellen Kurswertes. Hier lohnt sich ein genauerer Blick:

Freenet (Kurspotenzial laut Konsens: 20,6 Prozent / Dividendenrendite: 5,5 Prozent)

Der Telekommunikationsanbieter Freenet ist wegen seiner gut prognostizierbaren Cashflows nicht nur eine interessante Dividendenaktie. Wegen der neuen Gesetze zum Kabelanschluss hat sich bei dem Titel noch ein Wachstumsmarkt im Streaming-Bereich aufgetan, wegen dem die Analysten mehr als 20 Prozent an Kurspotenzial sehen.

Daimler Truck (Kurspotenzial laut Konsens: 43,1 Prozent / Dividendenrendite: 5,0 Prozent)

Mehr als doppelt so viel Kurspotenzial winkt bei der Aktie von Daimler Truck. Denn der Lkw-Bauer ist wegen einer Nachfrageschwäche unter Druck geraten. Trotzdem sind die Analysten für den zyklischen Wert positiv und sehen 43 Prozent Potenzial.

Porsche Automobil Holding (Kurspotenzial laut Konsens: 70,0 Prozent / Dividendenrendite: 6,9 Prozent)

Die Porsche Holding hält sowohl Anteile an VW als auch Porsche, für die die Analysten an der Börse massiv Kurspotenzial sehen. Darüber hinaus gibt es einen massiven Abschlag auf den NAV durch die schlechte Governance des Unternehmens. Doch die Marktbeobachter sind mit einem Kurspotenzial von 70 Prozent sehr optimistisch.

Deutsche Beteiligungs AG (Kurspotenzial laut Konsens: 72,4 Prozent / Dividendenrendite: 4,0 Prozent)

Nach zuletzt schlechten Zahlen hat die Deutsche Beteiligungs AG stark im Kurs nachgegeben. Der Investor in Industrieunternehmen liegt schon seit Längerem an der Börse in einem Abwärtstrend. Allerdings glauben die Analysten an einen Turnaround und sehen 72,4 Prozent Kurspotenzial.

Sixt (Kurspotenzial laut Konsens: 91,6 Prozent / Dividendenrendite: 5,9 Prozent)

Ein schlechtes erstes Quartal und ein Rutsch in die roten Zahlen hat die Aktien des Autovermieters Sixt zuletzt enorm belastet. Allerdings sehen viele Marktbeobachter seit Längerem bereits großes Potenzial bei dem MDAX-Wert. Aktuell impliziert der Analystenkonsens eine Upside von 91,6 Prozent.

