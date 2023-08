In der Woche vom 7. bis 13. August können Anleger wieder saftige Dividenden kassieren. Mehr als 7 Prozent Ausschüttungsrendite warten, wenn man diese Aktien am Ex-Dividende-Tag hält.

Auch wenn der August nicht gerade als Dividendenhochsaison gilt, so gibt es doch einige ausschüttungsstarke Aktien, die Anleger durch diese Zeit mit attraktiven Zahlungen bringen.

Sichern Sie sich noch diese Woche bis zu 7 Prozent Dividendenrendite

Wer schon in dieser Woche vom 7. bis 13. August davon profitieren will, der sollte unter anderem diese drei Aktien am jeweiligen Ex-Dividendentag halten, um einen Anspruch auf die entsprechende Ausschüttung zu haben:

Southern Copper (Dividendenrendite: 4,57 Prozent)

So erhält derjenige, der am kommenden Dienstag (08.08.) die Aktie von Southern Copper hält eine saftige Dividende von dem Minenunternehmen.

Besonders spannend ist die Aktie außerdem, da das Thema Kupfer, welches das Hauptprodukt des Unternehmen ist, durch zunehmende Elektrifizierung immer wichtiger wird.

IBM (Dividendenrendite: 4,61 Prozent)

Wer aber lieber auf konservative Werte statt aussichtsreiche Minenunternehmen setzen will, der kann diese Woche mit einer Position in IBM einiges an Dividende kassieren.

Das Softwareunternehmen aus den USA, welches früher einmal der größte Konzern der Welt war, ist inzwischen mit einem KGV von 14 und einer Dividendenrendite von 4,6 Prozent attraktiv bewertet. Ex-Dividende geht die Aktie übrigens am Mittwoch (09.08.).

FAT Brands (Dividendenrendite: 7,6 Prozent)

Etwas offensiver, hoffentlich aber auch ertragreicher, ist eine Spekulation auf FAT Brands. Diese schütten nicht nur eine massive Dividende mit einer Rendite auf den aktuellen Kurswert von 7,6 Prozent aus, sondern bieten auch noch andere Chancen.

Hierbei handelt es sich um einen Betreiber von Fast-Food-Ketten und Kaffees aus den USA, der vor allem durch Übernahmen stark gewachsen, inzwischen aber in arge Probleme geraten ist. Wer hier an einen Turnaround glaubt, der kann sich die Aktie vor dem 09.08. nicht nur wegen der Dividende sichern.

