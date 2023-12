Die Mutter aller Kryptowährungen hat den Sprung über die wichtige Marke von 40.000 US-Dollar geschafft. Doch was treibt den digitalen Wertspeicher jetzt an? Und wie hoch kann es jetzt noch gehen?

Überraschend hat über das Wochenende die Kryptowährung Bitcoin einen Sprung über die wichtige Marke von 40.000 US-Dollar geschafft. Am Montagmorgen notierte das “Digitale Gold” bei 40.800 US-Dollar. Das trieb Anleger zuletzt zum Kauf:

Bitcoin bricht über 40.000 US-Dollar

Es waren keine wirklichen News, die den Bitcoin am Wochenende über die Marke von 40.000 US-Dollar getrieben haben, sondern der anhaltende Druck der Bullen. Die Rallye bei der digitalen Währung, die mit der Hoffnung rund um einen Spot-ETF in den USA begonnen hatte, konnte in den vergangenen Wochen durch die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA fortgesetzt werden.

Insgesamt hat der Bitcoin damit in US-Dollar im November allein 9,3 Prozent zugelegt und ist in der allgemein guten Marktphase Aktien mit nach oben gefolgt – doch wie hoch kann es jetzt noch gehen?

So hoch kann es mit der Kryptowährung noch gehen

Schaut man auf den aktuellen Chart, dann ist es vor allem die Marke von 42.000 US-Dollar, welche den Bitcoin vor einem weiteren Sprung nach oben abhält. Im Zuge der aktuell anhaltenden Jahresendrallye könnte dieser Widerstand allerdings noch fallen.

Sollte es tatsächlich so weit kommen, dann steht bei der Kryptowährung als nächstes Ziel der Bereich von 46.000 bis 48.000 US-Dollar im Fokus. Wenn die Spitze dieser Spanne erreicht werden kann, bedeutet dies weitere 17 Prozent Kurspotenzial für die digitale Währung. Sollte die aktuelle Aufwärtsbewegung allerdings scheitern, dann könnte sich der Bitcoin bei den Unterstützungen bei 35.000 oder sogar 30.000 US-Dollar wiederfinden.

Mehr zum Bitcoin erfahren Sie hier

Lesen Sie auch:

Diese drei Aktien für die Ewigkeit sind im Dezember Kandidaten für Buy & Hold forever

Oder:

Palantir, Nvidia & Co.: Diese 5 Tech-Aktien werden auch nächstes Jahr wieder zweistellig steigen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.