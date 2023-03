Wenn ein Unternehmen optimistischer für sein Geschäft wird, sorgt das oft für steigende Kurse. Die erneut verbesserte Prognose von SMA Solar lässt den Aktienkurs am Donnerstag sogar explodieren. Der SDAX-Wert springt auf das höchste Niveau seit September 2010. Und das muss noch nicht das Ende sein, denn Analysten dürften ihre Kursziele korrigieren...



Der nordhessische Solartechnik-Konzern SMA Solar hebt nach einem überraschend starken Start ins neue Jahr seine Prognose für 2023 an. Für das Ende März endende erste Quartal werde nun ein Umsatz von 340 bis 350 Millionen Euro erwartet nach 221 Millionen im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen mit. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte auf 50 bis 60 (Vorjahr: 15) Millionen Euro klettern.



Als Grund für die gute Geschäftsentwicklung führte das Management eine verbesserte Lieferfähigkeit, eine gestiegene Auslastung im Produktionsbereich sowie saisonal bedingt geringe Kosten an. Zudem sei der Produktmix gut.



Der Vorstand passte auf dieser Grundlage die Prognose für 2023 an und erwartet nun einen Jahresumsatz von 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro. Bislang hatte das Management 1,35 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 135 bis 175 Millionen Euro erreichen, was an beiden Enden 35 Millionen mehr entspricht im Vergleich zur Prognose, die SMA-Chef Jürgen Reinert vor drei Wochen ausgegeben hatte.

Während das Privatkundengeschäft schon 2022 operativ profitabel war, soll sich das dieses Jahr auch für die anderen zwei Segmente einstellen. Sowohl im Geschäft mit mittelgroßen Firmenkunden, als auch bei den Solar-Kraftwerken plane er mit einem positiven Ergebnis vor Zinsen und Steuern, sagte Reinert.



Der Aktienkurs von SMA Solar reagiert am Donnerstag-Vormittag geradezu euphorisch auf die verbesserten Aussichten. Im Xetra-Handel explodierte die SMA-Aktie zeitweilig um mehr als 15 Prozent auf 93 Euro. So hoch stand die Aktie zuletzt im September 2010. Das bisherige Allzeithoch wurde im Januar 2010 bei gut 106 Euro markiert.

In den kommenden Wochen dürfte die SMA-Aktie noch weiteren Rückenwind erhalten. Denn das durchschnittliche Kursziel der bei Bloomberg geführten Analysten liegt gerade einmal bei 80 Euro.



Zudem vergrößern sich durch den aktuellen Kursanstieg die Chancen für SMA Solar, bei der nächsten Index-Überprüfung im Mai in den MDAX aufzusteigen. Mitkonkurrenten dafür sind Hochtief und Krones.



BÖRSE ONLINE rät Anlegern, den stark gestiegenen Kursen nun nicht hinterherzulaufen. Vor einem (Nach)-Kauf sollte eine Kursberuhigung abgewartet werden.

(Mit Material von Reuters)