Neues Jahr, neue Vorsätze. Einer davon bei vielen Menschen ist es endlich mit dem Investieren anzufangen. Doch wo starten? So geht es 2025 ganz einfach mit dem Start in das Investieren in Aktien und ETFs an der Börse und so erschließen Sie sich selbst dadurch den Weg zum Reichtum.

Immer mehr Menschen wollen an der Börse mit dem Investieren starten, nicht zuletzt, weil dieser Schritt essentiell für die eigene Altersvorsorge und den Vermögensaufbau ist. Doch wie startet man richtig an den Kapitalmärkten? Die Antwort auf diese Frage gibt es im Folgenden:

So 2025 an der Börse mit Aktien und ETFs richtig starten

Schritt 1: Broker auswählen

Der erste Schritt, bevor man mit dem Investieren startet, ist die Auswahl des richtigen Brokers, denn ohne einen solchen ist der Handel an der Börse nicht möglich. Gerade für Einsteiger ohne größere Ansprüche empfiehlt sich einer der günstigen Neobroker. Welcher aktuell der beste ist, erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich.

Schritt 2: ETF Auswählen

Ist der richtige Broker gefunden, dann stellt sich die Frage: Wo hinein sollte man investieren? Gerade für langfristig orientierte Anleger mit wenig Erfahrung an der Börse empfehlen sich breit gestreute ETFs wie der SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (WKN: A40F93), der über 90 Prozent der weltweit börsennotierten Unternehmen abbildet.

Schritt 3: Sparen und vergessen

Ist die Frage nach Broker und Investment geklärt, heißt es jetzt nur noch: Regelmäßigen Sparplan aufsetzen und vergessen. Denn regelmäßige Einzahlungen befreien vom Risikofaktor Markttiming und liefern hohe Renditen, wenn man auch in Schwächephasen kauft.

Das ist der Weg zum Reichtum

Doch wer noch nicht ganz davon überzeugt ist, dem sollte folgende Rechnung ans Herz gelegt sein. Denn mit einem beispielhaften Investment von 300 Euro monatlich (10 Euro täglich) ist es bereits möglich, ein großes Vermögen (je nach Anlagezeitraum) zu erzielen. Das wären die Ergebnisse bei 7,0 Prozent Rendite pro Jahr (historischer Durchschnittswert):

10 Jahre: 51.625,16 Euro

20 Jahre: 153.179,66 Euro

30 Jahre: 352.952,73 Euro

40 Jahre: 745.936,60 Euro

