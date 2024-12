Die Aktie der KI-Hoffnung Palantir ist im Jahr 2024 kaum aufzuhalten. Dadurch mehren sich aber auch die Zweifel an einer Fortsetzung der Rallye – und eine andere Medizin-Aktie könnte für Anleger zu einer Alternative werden.



Wer sich über US-Aktien informiert, kommt in diesen Tagen nicht um den Tech-Highflyer Palantir herum. Die Aktie des Anbieters von Software für Künstliche Intelligenz (KI) konnte im bisherigen Jahresverlauf sagenhafte 320 Prozent zulegen und damit sogar Konkurrenten wie Nvidia weit hinter sich lassen.

Die jetzt hohe Bewertung hat aber auch mehr und mehr kritische Stimme an der Wall Street auf den Plan gerufen, die vor einer Korrektur bei Palantir warnen. Eine andere Aktie aus der Medizintechnik, die ebenfalls in diesem Jahr sehr erfolgreich ist, könnte sich dadurch bei Anlegern in den Vordergrund spielen – und erscheint tatsächlich bei den Prognosen berechenbarer als der US-Kollege.



Intuitive Surgical glänzt als Weltmarktführer

Zwar kommt die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Intuitive Surgical dieses Jahr nicht annährend an die Performance von Palantir heran, die 61 Prozent Jahresplus können sich aber dennoch sehen lassen und liegen auch weit über dem 30 Prozent-Plus des S&P 500. Zudem liegen die Aktien bei der Marktkapitalisierung relativ nah beieinander. Auf lange Sicht könnte die Aktie von Intuitive Surgical aber vielleicht sogar die bessere Wahl gegenüber Palantir sein, wenn es Anlegern um ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wachstumschancen geht.

Während es bei KI-Aktien immer noch Bedenken hinsichtlich einer Trend-Blase gibt, sind die Zukunftsprognosen bei Intuitive Surgical greifbarer. Der Konzern stellt Ärzten und Krankenhäusern mit seinen Da-Vinci-Operationsmaschinen roboter-assistierte Systeme für die minimalinvasive Chirurgie zur Verfügung. In diesem Bereich ist die Firma der Weltmarktführer und im dritten Quartal 2024 stieg die installierte Basis dieser Systeme um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Eingriffe stieg im gleichen Zeitraum um 18 Prozent. Und für die Zukunft hat Intuitive Surgical zwei Asse im Ärmel.



Die Aktie von Intuitive Surgical steuert auf weitere Gewinne zu

Einerseits dürfte sich die Anzahl der Eingriffe, bei denen die Systeme von Intuitive Surgical zum Einsatz kommen, in den kommenden Jahren vervielfachen, da die Bevölkerung in den USA und auf der ganzen Welt älter wird, was entsprechende Operationen wahrscheinlich macht.

Auf der anderen Seite profitieren von diesem Anstieg vor allem die Da-Vinci-Systeme des Konzerns, da Intuitive Surgical als führendes Unternehmen in dem Segment einen mehr oder weniger starken Burggraben ausbilden konnte. Denn wer einmal auf die kostspieligen Systeme eines Herstellers setzt, der wechselt so schnell nicht mehr.

Für Intuitive und gegen Palantir spricht zudem, dass das Medizintechnik-Unternehmen im Vergleich der Bewertungen noch weit billiger zu haben ist als Palantir im Moment. Zudem ist das Unternehmen mit 194 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung mehr wert – und könnte diesen Vorsprung im kommenden Jahr durchaus ausbauen.

