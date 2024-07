Dieser weltbekannte Sportartikelhersteller hatte in den letzten Monaten an der Börse nicht viel zu lachen – und ist dadurch aber gerade besonders günstig zu haben. Aber wäre ein Kauf für Anleger tatsächlich ein so großartiges Schnäppchen?

Besitzer von Aktien des Sportartikelherstellers Nike brauchen momentan starke Nerven. In den letzten zwölf Monaten ist der Kurs des Titels um traurige 34 Prozent eingebrochen. Noch trauriger ist der Verlust seit dem Allzeithoch im Jahr 2021: Da reden wir von einem Minus von 60 Prozent.

Ein solches oder noch größeres Minus hat die Aktie seit ihrem Börsengang im Jahr 1980 nur zwei weitere Male erlebt. Nike befindet sich in einer Ausnahmesituation. Aber eröffnet das auch Chancen für Anleger?

KGV bei Nike historisch niedrig

Mit einem KGV von aktuell 19,5 ist die Aktie derzeit so niedrig bewertet wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Man könnte fast meinen, dass bei dem traditionsreichen Unternehmen jetzt ein richtiges Schnäppchen drin ist. Immerhin handelt es sich um eine starke Marke. Anleger sollten aber nicht direkt auf den Zug aufspringen. Nike verliert nämlich – vor allem an Marktanteilen gegenüber der Konkurrenz, wie Nikes Finanzvorstand Matthew Friend mit dem Ausdruck, man wolle Marktanteile zurückgewinnen, mehr oder weniger bestätigte.

Die Strategie, um verlorenen Boden wieder gutzumachen, klingt aber nicht so überzeugend. Das Jahr 2025 wird schon jetzt als Übergangsjahr bezeichnet. Umsätze werden sinken. Das bedeutet, das Anleger viel Geduld mitbringen müssen, bis der Konzern das Ruder möglicherweise herumreißen kann. Und wie das genau funktionieren soll, ist unklar.

Zukunft der Aktie von Nike unklar

Nike will vor allem mit neuen Produkten und Marketingmaßnahmen in Zukunft punkten, besonders konkret und innovativ klingt das aber noch nicht. Ein richtiger Plan, was man der Konkurrenz voraus hat, scheint noch zu fehlen.

Dass die Marke das Potenzial hat, einen Hype auszulösen, daran besteht dank vergangener Erfolge kein Zweifel. Anleger sollten aber womöglich trotz günstiger Bewertung abwarten, welche Pläne Nike wirklich für die Zukunft hat. Die Aktie könnte zudem ihre Talfahrt noch nicht abgeschlossen haben.

Lesen Sie auch: Milliarden für die deutsche Wasserstoffindustrie – und mit dieser Aktie können Sie dabei gewinnen

Oder: Deswegen können Deutsche sich keine Immobilie mehr leisten, verrät Experte - Mieter im Vorteil?