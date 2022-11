Der Dax hat eine ordentliche Rally hinter sich. Doch kommt trotzdem noch die erhoffte Jahresendrally? Wir haben zwei Szenarien, die aufzeigen, wie hoch der Dax am Jahresende stehen kann.

Aktuell notiert der Dax zwar noch mit rund 10 Prozent seit Jahresanfang im Minus. Doch der Deutsche Leitindex konnte immerhin bereits wieder seine wichtige 200-Tage-Linie nach oben hin überwinden. Doch nun stellt sich die Frage, wie hoch die deutschen Aktien bis zum Jahresende noch steigen können. Dafür haben wir den Chart bemüht und ein negatives, sowie ein positives Szenario entwickelt.

1. Szenario für den Dax bis zum Jahresende

Für das erste Szenario haben wir einen mittelmäßigen Fall angenommen und dafür den Dax-Verlauf vom 19. November 2021 bis zum 31. Dezember 2021 genommen. Diesen haben wir dann an den aktuellen Dax-Stand gesetzt und dadurch folgendes Bild bekommen:

www.tradingview.com Dax Szenario 1

In diesem Chart sehen Anleger den Verlauf des Dax aus dem Jahr 2021 in blau. In diesem Szenario ist es interessant, dass der Dax damals wie heute seine 200 Tage Linie (dünne blaue Linie) antestet und hält. Diese Parallele macht auf jeden Fall Sinn, testet ein Wertpapier nach einem erfolgreichen Ausbruch doch oft nochmal den gleitenden Durchschnitt an.

In diesem Szenario würde der Dax dafür jetzt allerdings nochmal bis auf etwa 13.350 Punkte sinken und das Jahr schlussendlich bei 14.115 Zählern beenden. Das wäre etwas tiefer, als der Dax heute steht.

Dabei ist dies natürlich keine exakte Wissenschaft, denn der Jahresendverlauf wird sich nicht nochmal genauso wiederholen wie in 2021. Doch er gibt eine Idee von einem durchwachsenen Jahresausgang.

2. Szenario für eine Jahresendrally beim Dax

Es könnte aber auch zu einer Jahresendrally beim Dax kommen. Nimmt man nämlich den Kursverlauf des Dax vom 19. November 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und legt ihn auf den heutigen Kursverlauf, so ergibt sich folgendes Bild:

www.tradingview.com Dax Szenario 2

In diesem für Anleger erfreulicheren Szenario steigt der Dax ab jetzt bis zum Jahresende eigentlich nur noch. Zwar gibt es nochmal zwei kleine Rücksetzer auf 14.300 Punkte, doch am Ende des Jahres würden die deutschen Aktien laut diesem Szenario bei 15.200 Punkten stehen und damit nochmal ein paar Prozent höher als heute.

Diese blauen Balken stellen dabei den Handelsverlauf des Dax aus dem Jahr 2020 dar. Damals gab es die Impfstoff-Hoffnungen, die den Index antrieben.

Dieses Szenario wäre also das positive. Natürlich wird es nicht genauso kommen, doch es gibt einen Hinweis darauf, was passieren könnte.