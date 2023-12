Noch mal kurz vor Weihnachten Dividende sichern? Mit diesen drei Aktien mit hohen Dividendenrenditen kann es in der kommenden Woche gelingen:

Wer Aktien an Ihrem Ex-Dividendentag hält, der hat bekanntlich einen Anspruch auf die Ausschüttung des Unternehmens. Gerade in der kommenden Woche haben aber einige echte Dividendenmonster ihren Ex-Tag, sodass Investoren die Chance haben, sich die nächste saftige Ausschüttung zu sichern.

So sichern Sie sich in der kommenden Woche bis zu 9,5 Prozent Dividendenrendite

Vor allem diese drei Titel können dabei interessant sein, doch Investoren sollten sich sputen, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor diese Werte Ex-Dividende gehen:

Philip Morris (Dividendenrendite: 5,2 Prozent)

Erster Wert, bei dem Anleger satte Dividende erhalten, ist der Tabakkonzern Philip Morris. Der Konzern, der weltweit, nur nicht in den USA, agiert, ist dazu mit einem KGV von 14,8 auch nicht gerade teuer.

Wer hier also die hohe Dividende und vielleicht auch noch die ein oder andere Kurssteigerung abgreifen will, der sollte sich die Aktie vor dem Ex-Dividendentag am 20. Dezember sichern.

Main Street Capital (Dividendenrendite: 6,8 Prozent)

Noch höhere Ausschüttungen gibt es dagegen in der kommenden Woche bei Main Street Capital. Hier liegt die Dividendenrendite bei 6,8 Prozent und der Wert geht am 19.12. Ex-Dividende.

Das Unternehmen ist primär in den Bereich Private Equity und Private Debt unterwegs, wobei es zumeist Unternehmen gegen Anteile oder Zinsen finanziert bzw. diese ganz übernimmt.

Altria (Dividendenrendite 9,4 Prozent)

Die mit Abstand höchste Ausschüttungsrendite gibt es für Investoren aber bei Altria. Der Tabakkonzern aus den USA liegt aktuell bei 9,4 Prozent und hat seinen Ex-Tag am Mittwoch, dem 20. Dezember.

Neben der Dividende gibt es aber auch Kurschancen, denn das Unternehmen kann sich durch eine neue Übernahme zusehends auf rauchfreie Produkte umstellen. Weiterhin wird das “Qualmen” wieder weltweit attraktiver und eine steigende Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen greift zum Glimmstängel.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenwerten?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Globale Dividenden-Stars Index

Lesen Sie auch:

Bayer-Aktie – einfach ein hoffnungsloser Fall?

Oder:

Bis zu 13,61 Prozent Dividendenrendite mit Europa-Aktien – Hohe Dividenden und niedrige KGVs im Doppelpack