Im September präsentiert Apple das neue iPhone 15. Lohnt es sich, jetzt noch schnell bei der Aktie einzusteigen? Die Meinung der Top-Experten

Es ist eines der am sehnlichsten erwarteten Events des Jahres: Die Präsentation des neuen iPhones. Jedes Jahr öffnet Apple dafür im September seine Türen. Auch dieses Jahr soll es wieder so weit sein. Viele Anleger fragen sich dabei zurecht: Sollte man jetzt noch schnell bei der Apfel-Aktie zuschlagen?

Wie „Barrons“ berichtete, empfiehlt Citi, jetzt schon zuzuschlagen. Denn laut einem bullishen Experten entwickelt sich die Aktie vor der Veröffentlichung des iPhones in der Regel gut – und dieses Jahr soll es nicht anders sein.

Apple Aktie vor iPhone – darum sollten Sie zuschlagen

So besteht der Citi-Analyst Atif Malik in einer seiner jüngsten Research-Notes weiterhin auf seiner Kaufempfehlung, sieht sogar 36 Prozent Luft nach oben. Er sprach seine Kaufempfehlung aus, als Apple Ende Juni ein neues Allzeithoch erreichte. Sein Kursziel: 240 Dollar.

"Jüngste Diskussionen in der US-Lieferkette deuten auf ein starkes Potenzial für den Austausch der installierten iPhone 12-Basis hin", so der Experte und fügte hinzu, dass auch die 30 Prozent schnellere Aufladung mit dem neuen USB-C-Anschluss für Aufregung sorgte, die sehnlichst erwartet wird.

Außerdem hat Malik noch etwas interessantes historisches Entdeckt: So hat die Apple-Aktie stets in der Zeit zwischen den Quartalsergebnissen im Juni und der iPhone-Ankündigung im September seit 2016 jedes Jahr besser abgeschnitten als der S&P 500 und ist im Durchschnitt um acht Prozent gestiegen.

Lesen Sie auch: Der KI-Rausch fängt gerade erst an: JP Morgan super bullish bei diesen zwei KI-Aktien

Durch den Krieg in der Ukraine, die galoppierende Geldentwertung und die damit verbundene Zinswende sind Investitionen am Aktienmarkt deutlich riskanter geworden. Es gibt aber auch Unternehmen, die in solchen Phasen profitieren oder deren Geschäftstätigkeit zumindest nicht beeinträchtigt wird. 18 davon hat BÖRSE ONLINE im Stabile Werte Index zusammengefasst.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.