Unternehmensprofil

Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown mehrheitlich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Properties S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. Im November 2019 haben sich Aroundtown und die TLG Immobilien AG auf eine Fusion beider Gesellschaften geeinigt. Seit dem 19. Februar 2020 wird die TLG konsolidiert.

Offizielle Webseite: www.aroundtownholdings.com