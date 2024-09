Was ist bei den Aktien von Siemens Energy und Zalando los? Beide schießen gerade förmlich durch die Decke. Was außerdem beim DAX auf Wochensicht jetzt wichtig ist.

So lässt es sich gut ins Wochenende starten: Der deutsche Leitindex DAX liegt aktuell 0,7 Prozent im Plus und steht somit bei 18.646 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,4 Prozent im Plus und steht bei 4.831 Punkten.

Damit setzte der DAX seinen jüngsten Erholungskurs die Woche fort. Zu Monatsbeginn hatten noch Rezessionssorgen für eine verhaltene Stimmung gesorgt. Nun jedoch „steigen die Aktienkurse auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", hieß es von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte es am Vortag bereits erwartungsgemäß eine Zinssenkung gegeben.

Ohne Rezession seien die Leitzinssenkungen zwar ein Geschenk, da sie das Gewinnwachstum der Unternehmen ohne bremsenden Effekt einer allzu starken wirtschaftlichen Abkühlung beflügeln, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Mit neuen Rezessionssignalen aber würde sofort wieder Unsicherheit aufkommen. Die Forderungen nach schnellen Leitzinssenkungen würden lauter, allerdings könnte die Fed wegen der hartnäckigen Inflation im Dienstleistungsbereich nicht mit durchgedrücktem Gaspedal vom Zinsgipfel talwärts hinunterrasen.

Aktien von Siemens Energy und Zalando schießen im DAX durch die Decke

Die deutliche DAX-Spitze markieren derzeit die Aktien von Siemens Energy und Zalando. Siemens Energy erreicht damit ein Hoch seit April. Grund könnte eine Einstufung von Goldman Sachs sein. Die US-Investmentbank hat diese mit einem Kursziel von 35,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Update von GE Vernova lasse positive Rückschlüsse für den Bereich Gas & Power der Deutschen zu, schrieb Analyst Ajay Patel in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Und auch Zalando kann sich nach der jüngsten Schwäche endlich wieder erholen. Das Schlusslicht bildet hingegen mit einem Minus von 1,8 Prozent derzeit die Aktie der Deutschen Post.

