Im Morningstar-Burggraben-ETF befinden sich Aktien mit einer sehr hohen Dividenden und sehr niedrigen KGVs. Zudem steigen die Aktien in schöner Regelmäßigkeit. Wir verraten, welche Aktien Anleger sich jetzt anschauen sollten.

Diese Burggraben-Aktien haben hohe Dividenden und niedrige KGVs

Morningstar Dividenden

In der Tabelle sehen Anleger diejenigen Aktien aus dem VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF mit der WKN A2P6EP, die die höchsten Dividendenrenditen aufweisen. Wir haben nämlich alle 74 Aktien aus dem Burggraben-ETF von Morningstar nach KGV, Performance und Dividende analysiert.

So befindet sich das Tabak-Unternehmen British American Tobacco auf Platz 1 mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent. Zusammen mit einem günstigen KGV von 8,4 kann sich die British American Tobacco-Aktie derweil für Anleger lohnen. Denn Anleger sehen auch, dass die Tabak-Aktie in den vergangenen 5 Jahren pro Jahr im Schnitt eine Rendite von 7,56 Prozent brachte.

Allerdings ist das Momentum aktuell bei anderen Aktien ausgeprägter. Das sehen Anleger in der Tabelle ganz links. Übrigens: Die Fragezeichen sind kein Fehler. Die besten Dividenden-Aktien nach Morningstar, die aktuell auch noch ein super Momentum haben, finden Sie jetzt in unserem neuen Video:

Morningstar: Auch diese Burggraben-Aktien können sich lohnen

In der Tabelle sehen Anleger aber auch, dass nicht jede Burggraben-Aktie direkt auch ein Volltreffer ist. Denn viele dieser Aktien haben in den vergangenen 5 Jahren keine herausragenden Renditen gebracht - und das trotz schön hoher Dividenden. Für Anleger ist bei Dividenden-Aktien und Burggraben-Aktien somit wichtig, auch nicht einfach alles blind zu kaufen, sondern auf die besten zu setzen. Auch deswegen haben wir alle 74 Burggraben-Aktien aus dem VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF analysiert und auch immer die Rendite der vergangenen 5 Jahre als Referenz herangezogen.

Der ETF an sich, der eben auf 74 Burggraben-Aktien nach Morningstar aus aller Welt setzt, konnte in den vergangenen 5 Jahren um rund 50 Prozent zulegen. Das sind etwa 9 Prozent Rendite pro Jahr. Wem Einzelaktien also zu heiß sind, der setzt am besten auf den Burggraben-ETF und verdient hier auch an den hohen Dividenden und niedrigen KGVs mit.

Welches jetzt die besten Burggraben-Aktien sind, das erfahren Sie hier.

Und lesen Sie danach auch: "Diese Aktien sind wirklich spottbillig", verrät Börsen-Experte Robert Halver