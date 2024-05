Mit der Dividenden-Pyramide setzen Anleger stets auf die besten und höchsten Dividenden. Welche Aktien wir neben der Allianz, LVMH und Freenet aktuell noch für diese Strategie empfehlen.

Sie zählen zu den besten Dividenden-Aktien der Welt: Allianz und LVMH, aber auch eine Freenet zahlen hohe Dividenden und erhöhen ihre Ausschüttungen auch noch Jahr für Jahr. Auf welche Aktien die BÖRSE ONLINE-Redaktion jetzt bei der besonderen Strategie der Dividenden-Pyramide setzt:

Auf diese 12 Dividenden-Aktien setzt BÖRSE ONLINE jetzt

eigene Daten Dividenden-Pyramide

Dabei sehen Anleger in der Tabelle oben, dass wir für diese Strategie nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite schauen, sondern auch die 10-Jahres-Dividendenrendite berechnet haben. Konkret bedeutet dies: Wenn man die Aktie vor 10 Jahren kaufte und einfach hielt, wie hoch ist dann jetzt die Dividendenrendite? Hier ergeben sich sehr hohe Renditen wie etwa die 18,7 Prozent bei Energiekontor, die 14,2 Prozent bei Sixt oder eben auch die 11,8 Prozent bei der Allianz.

Allianz, LVMH und Freenet mit sehr hohen Dividendenrenditen

Denn etwa die Allianz, welche am 8. Mai ihre Hauptversammlung abhält und am 9. Mai dann ex-Dividende gehandelt wird, kann mit der Dividende natürlich überzeugen: Wer nämlich das Papier vor 10 Jahren kaufte, erhält heute eine persönliche Dividendenrendite von 11,8 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite der Allianz-Aktie liegt dabei bei 5,4 Prozent. BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf des Papiers mit einem Kursziel von 300 Euro. Nach dem ex-Dividende-Tag könnte sich hier bei der Allianz eine spannende Einstiegsgelegenheit bieten.

Doch auch die LVMH-Aktie findet BÖRSE ONLINE weiterhin spannend. Dieser Dividenden-Wachstumswert kam zuletzt im Chart etwas unter die Räder. Doch als Sponsor der Olympischen Spiele in Paris in diesem Sommer und der attraktiven Bewertung, könnte die LVMH-Aktie sich jetzt sehr lohnen. Wir sehen das Kursziel nämlich bei 1100 Euro, was aktuell ein Potenzial von 41 Prozent bedeutet. Zudem weist der französische Luxus-Konzern aktuell eine Dividendenrendite von 1,80 Prozent aus. Weil die Dividende aber so stark steigt, liegt die 10-Jahres-Dividendenrendite bereits bei 9,70 Prozent.

Und ebenfalls spannend unter den deutschen Midcaps ist die Freenet-Aktie. Hier stieg die Dividende zwar nicht so stark, doch Anleger bekommen schon heute 6,90 Prozent Dividendenrendite. Zudem befindet sich die Freenet-Aktie in einem zwar volatilen Aufwärtstrends, aber immerhin in einem Aufwärtstrend. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 35 Euro.

Welche 9 anderen Aktien wir für die Dividenden-Pyramide jetzt noch empfehlen, das finden Sie oben in der Tabelle. Und was die Dividenden-Pyramide genau ist und warum Anleger diese umsetzen sollten, das sehen Sie jetzt in unserem neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

