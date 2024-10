China ist für manche Anleger die vielleicht größte Comeback-Story des Jahres, für andere ein Strohfeuer, das bald erlöschen dürfte. Doch kann es sich jetzt für Anleger lohnen bei Aktien im Reich der Mitte einzusteigen? Oder ist dafür vielleicht schon längst zu spät?

Die entscheidende Frage für Aktionäre in China ist aktuell: Kann das Land ein Comeback aus Rezession sowie Immobilienkrise starten oder nicht? Und kann es sich für Anleger jetzt noch lohnen, einzusteigen?

China in der Krise

Denn mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage ist die Situation in China aktuell eher weniger positiv. Das Land erlebt laut Experten eine (inoffizielle) Rezession, schon seit der Coronazeit. Das wird beispielsweise an den Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit klar ersichtlich, deren offizielle Berichtserstattung darum teilweise eingestellt wurde und aktuell von Analysten nur noch geschätzt wird.

Macrobond China Immobilien zum Verkauf

Nicht besser stellt sich die Situation momentan auf dem Immobilienmarkt dar. Hier steht mit Blick auf die obere Grafik eine ganze Fülle von Häusern zum Verkauf bzw. aktuell leer, ohne Aussicht darauf, dass sich diese Situation wesentlich verbessert. Laut Experten dürfte auch eine geplante Senkung der Zinsen durch die chinesische Notenbank hier keine zeitnahe Entlastung der Situation bringen.

Darum gab es eine Rallye bei China-Aktien

Doch es stellt sich für Anleger die Frage: Warum sind chinesische Aktien dann überhaupt gestiegen? Denn angesichts der Probleme erscheint das geplante Stimulus-Paket der Notenbank keine Überraschung, sondern bitter nötig. Ein wesentlicher Grund dafür ist ein Short Squeeze, der sich vermutlich bei Aktien im Reich der Mitte ereignet hat.

MacroCharts Short Quote auf China Aktien vs. Performance China Aktien

Aufgrund der Leerverkaufsquoten, die im September auf neue Rekorde gestiegen waren, wurden Shortseller scheinbar auf dem falschen Fuß durch die Ankündigung aus Peking erwischt. Dennoch muss das nicht heißen, dass in China kein Comeback gestartet werden kann.

Darum könnte es mit China-Aktien trotzdem nach oben gehen?

Denn bereits in der Vergangenheit haben Stimulierungen durch die Notenbank massiv zu Anstiegen an den Aktienmärkten beigetragen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Corona-Krise (siehe Grafik unten) als eine Ausweitung der Geldmenge durch die Fed zu einer massiven Rallye an den Börsen der USA geführt hat.

MacroMicro Geldmenge M2 vs Performance S&P500

Ähnliches erhoffen sich Anleger ebenfalls in China, sollte die Regierung in Peking bereit sein, den Markt noch stärker als geplant zu stabilisieren und die Wirtschaft durch eine massive Erhöhung der Staatsausgaben wieder zurück auf Kurs zu bringen. Laut aktuellen Berichten fehlt aber bisher die Bereitschaft.

