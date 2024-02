Noch bis zum Oktober 2024 könnte dieser Index zweistellig steigen und das Wachstum bis ins Jahr 2028 fortsetzen. Grund zu der Annahme ist eine bestimmte Entwicklung am Aktienmarkt, die bisher immer ähnlich ablief.

Erst im Januar konnte sich der S&P 500-Index, in dem sich die Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen befinden, auf ein neues Rekordhoch schwingen und machte einen neuen Bullenmarkt offiziell, wie die Finanzexperten von „The Motley Fool“ berichteten. Zur Definition: Ein Bärenmarkt beginnt an dem Tag, an dem der Aktienindex einen Höchststand erreicht und danach um mindestens 20 Prozent fällt. Ein Bullenmarkt startet dann wieder an dem Tag, an dem der Index seinen Tiefpunkt erreicht und danach ein neues Rekordhoch markiert. Klar ist dadurch aber auch, dass man einen Bullen- oder Bärenmarkt erst im Nachgang feststellen kann, wenn der Index um einen ausreichenden Betrag gefallen oder gestiegen ist.

Ein Beispiel: Der neue Bullenmarkt des S&P wurde am 19. Januar 2024 offiziell, nachdem der Index ein neues Rekordhoch erreichte. Begonnen hatte der Bullenmarkt aber schon 15 Monate früher am 12. Oktober 2022 bei einem Baisse-Tief. Feststellen konnte man das aber erst jetzt. Interessant für Anleger ist, was das für die weitere Entwicklung des Marktes bedeutet und dafür lohnt sich ein Blick in die Geschichte.

Diese Entwicklung trat bisher immer ein

Seit 1957 ist der amerikanische S&P 500 immer während der ersten 24 Monate nach einem neuen Bullenmarkt angestiegen- und zwar mit einer durchschnittlichen Rendite von 61 Prozent. Nach dem Start des Bullenmarktes im März 2009 stieg der Kurs beispielsweise in den nächsten zwei Jahren um 95 Prozent. Auf den Bullenstart im Oktober 1966 folgte dagegen ein zweijähriges Wachstum von 27 Prozent. Der durchschnittliche Bullenmarkt dauerte übrigens etwa fünf Jahre und vier Monate und erzielte eine Rendite von im Schnitt 184 Prozent.

Was bedeutet das für die Zukunft des S&P 500?

Wie die Experten von „The Motley Fool“ schreiben, lassen sich durch die Ereignisse aus der Vergangenheit nun auch zumindest ein paar Rückschlüsse für die Zukunft des Marktes ziehen. Der S&P 500 ist seit Beginn des Bullenmarktes im Oktober 2022 bereits um 40 Prozent gestiegen. Die zwei Jahre wären im Oktober 2024 voll und ergeben bis dahin noch ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 21 Prozent – wenn wir die durchschnittlichen 61 Prozent Rendite aus der Vergangenheit als Grundlage nehmen. Gehen wir außerdem davon aus, dass die Hausse etwa fünf Jahre und vier Monate dauert, dann würde der Bullenmarkt jetzt noch weitere vier Jahre bis zum Februar 2028 andauern und noch im Schnitt um 144 Prozent steigen. Das wäre eine durchschnittliche Rendite von etwa 25 Prozent pro Jahr bis dahin. Wie „The Motley Fool“ aber richtig klarstellt, handelt es sich dabei nur um eine Prognose. Jeder Bären- und Bullenmarkt sei besonders. Und natürlich können die hier ermittelten Durchschnittswerte auch nach unten und oben abweichen. Zumal der Bullenmarkt jetzt auf eine globale Pandemie folgt, mit der auch keiner gerechnet hatte. Trotz einer bisherigen Treffsicherheit von 100 Prozent sollte man solchen Entwicklungen also nicht blind vertrauen.

Lesen Sie auch: Goldman Sachs verrät: Das sind die Magnificent 7 Aktien von Europa – und sie sind erstaunlich

Oder: Unterbewertete und unbekannte Small-Cap-Aktien, die Anleger laut der Schweizer Großbank UBS kaufen müssen