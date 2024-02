Die Schweizer Großbank UBS verrät, welche 23 Small-Cap-Aktien Anleger jetzt kaufen müssen. Dabei sind viele dieser europäischen Nebenwerte unbekannt und unterbewertet. Um welche Aktien es geht.

UBS: Diese 23 unterbewerteten Small Cap-Aktien müssen Sie kaufen

"Auch wenn ihnen nicht immer die gleiche Aufmerksamkeit zuteil wird wie ihren größeren Pendants, haben Small Cap-Aktien den Charme versteckter Juwelen, die nur darauf warten, von klugen Anlegern entdeckt zu werden, die ihre Portfolios zum Blühen bringen wollen. In unserem Ausblick 2024 haben wir Small- und Mid-Cap-Unternehmen als eine unserer bevorzugten Handelsideen für 2024 hervorgehoben", schreibt die UBS in einer neuen Investment-Notiz.

Und zu diesen Aktien gehören:

Magyar Telekom

Dogus Otomotiv Servis (ISIN: TREDOTO00013)

Pan African Resources

Telekom Austria

L.D.C.

Boiron

Torm

MFE-Mediaforeurope (A und B)

Schaeffler

Aegan Airlines

Ibersol

Vetoquinol

NRJ Group

CPH Chemie & Papier

Samse

H. Lundbeck

Scandinavian Tobacco

MBB

Vitesco Technologies

Knaus Tabbert

Valiant Holdings

Spar Nord Bank

Wie die UBS die Small Cap-Aktien auswählte und Favoriten-Nebenwerte

Von den erwähnten Aktien sehen im Chart vor allem die Telekom Austria, Schaeffler, Aegan Airlines, Vetoquinol, Scandinavian Tobacco, MBB und Spar Nord Bank gut aus. Anleger achten auch bei unterbewerteten Aktien vor allem immer auf den Chart und den Trend. Wie bei allen Aktien möchte man ja auch bei unterbewerteten Nebenwerten nicht in ein fallendes Messer greifen.

Aber natürlich sollten Anleger sich die Aktien selbst auch immer nochmal anschauen und nicht nur wegen der UBS investieren. Einige dieser Aktien sind durchaus exotisch und können sehr volatil sein und eventuell auch nicht so gut gehandelt werden.

Zudem schreibt die UBS zum Auswahlprozess der Nebenwerte: "In dieser Notiz heben wir ungeliebte und unterbewertete versteckte Juwelen hervor, indem wir eine Liste von über 2.500 in Europa notierten Aktien nach unbeachteten versteckten Qualitätsjuwelen filtern, die nicht in den großen Indizes (Stoxx 600 und FTSE 100) enthalten sind, aber einen signifikanten Wert und eine positive Kursdynamik aufweisen. und überfüllt. Das Endergebnis ist eine Liste von 23 Aktien aus 15 Branchen und 11 Ländern."

Insofern können Anleger in den von der UBS vorgeschlagenen Aktien etwas nach unbekannten und unterbewerteten Small Cap-Aktien stöbern.

