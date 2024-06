Hierzulande gibt es derzeit mehr als 25 gelistete Unternehmen, die ihre Dividenden steuerfrei „aus der Substanz“ – von einem sogenannten Einlagekonto – zahlen. Zu diesem Kreis gehört auch der Transportkonzern Traton.

Ausschüttung ohne Abzüge:

Auf der Traton-Hauptversammlung am 13. Juni 2024 soll eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie beschlossen werden. „Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag“, bestätigte Traton-Pressesprecher Matthias Karpstein nun auf Anfrage von BÖRSE ONLINE. Das konkrete Procedere für die abgabenfreie Ausschüttung: „ Die Dividende wird ab dem 18. Juni 2024 durch die depotführenden Banken ausgezahlt“, erklärt Karpstein.

Der Hintergrund:

Basis für diesen Steuervorteil sind bilanzrechtliche Umstrukturierungen in der Vergangenheit. Das Einlagekonto hat steuerlich die Funktion, dass die von den Anteilseignern geleisteten Gesellschaftereinlagen von den durch die Gesellschaft selbst erwirtschafteten Gewinnen getrennt werden. Aktionäre bekommen dadurch die Ausschüttung „brutto für netto“ überwiesen, ohne dass der Sparpauschbetrag (1000 Euro Singles, 2000 Euro zusammenveranlagte Partner) belastet wird.

Dauerhafte Steuerfreiheit:

Langfristig profitieren davon nur Anleger, die diese Dividendenpapiere bereits vor Einführung der Abgeltungsteuer 2009 gekauft haben: Sie kassieren bei späteren Verkäufen Kursgewinne ohne Abzug steuerfrei.

Steuerstundungs-Effekt:

Alle Aktionäre, die später eingestiegen sind, erzielen zumindest einen „Steuerstundungs“-Effekt: Beim Verkauf werden die steuerfreien Ausschüttungen vom Kaufkurs abgezogen, die Differenz zwischen reduziertem Einstandspreis und Verkaufskurs ist dann kapitalertragsteuerpflichtig.

Aufstieg in den MDAX

Die Traton SE steigt am 24. Juni 2024 aus dem SDAX in den MDAX auf. Entscheidend für die Aufnahme in den MDAX ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Traton hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 17 Milliarden Euro. Von den 500 Millionen ausgegebenen Aktien befinden sich 10,28 Prozent im Streubesitz, die restlichen Anteile hält Volkswagen.

Zum Unternehmen:

Die Traton SE ist seit dem 28. Juni 2019 an den Börsen Frankfurt und Stockholm gelistet. Die Traton-Gruppe (ehemals Volkswagen Truck & Bus) gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhoes e Onibus (VWCO) und RIO zu den weltweit führenden Anbietern von Transportlösungen.

