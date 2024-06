Die Dividendensaison ist noch lange nicht vorbei! Mit diesen Aktien können sich Anleger bis zu 8,6 Prozent an Dividendenrendite in der kommenden Woche sichern, denn die Werte stehen kurz vor ihrem Ex-Tag. Auf welche dieser Titel lohnt sich jetzt ein Blick angesichts der hohen Ausschüttungen besonders?

Der Dividendenmonat Mai ist vorbei, doch das bedeutet noch lange nicht das Ende der Dividendensaison. Im Gegenteil! Denn statt deutschen Werten schütten nun einige internationale Titel kräftig aus und bieten Anlegern dadurch, bereits in der kommenden Woche die Chance sich die Dividenden zu sichern.

Wichtig dabei: Nur wer die Aktien zum jeweiligen Ex-Dividendentag hält, der hat Anspruch auf die jeweilige Ausschüttung. Dementsprechend müssen Anleger bei einigen Titeln jetzt schnell sein.

Bis zu 8,6% Dividendenrendite mit diesen spannenden Aktien erhalten

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Petrobras – Ex-Dividende: 12.06.2024 – Dividendenrendite: 7,6 Prozent

Kohl’s – Ex-Dividende: 12.06.2024 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Beneteau – Ex-Dividende: 12.06.2024 – Dividendenrendite: 4,6 Prozent

Land Securities – Ex-Dividende: 12.06.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Sixt – Ex-Dividende: 13.06.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Altria – Ex-Dividende: 14.06.2024 – Dividendenrendite: 8,6 Prozent

Crown Castle – Ex-Dividende: 14.06.2024 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent





Auf diese drei Titel lohnt sich ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Sixt

In erster Linie lohnt sich ein Blick auf den deutschen Mobilitätsdienstleister Sixt. Die Aktie ist zuletzt deutlich abgestraft worden, laut den Analysten allerdings zu Unrecht. Neben der attraktiven Dividendenrendite bietet der Wert darum aktuell 64 Prozent Kurspotenzial laut den Konsensschätzungen.

Dividendenaktie: Altria

Der Tabakgigant Altria wird seit Jahren totgesagt. Doch mithilfe von Preissteigerungen hat es das Unternehmen immer wieder geschafft, die Gewinne trotz sinkender Raucherzahlen weiter zu steigern. Durch eine Diversifikation in den Bereich der rauchfreien Produkte sowie eine junge Generation, die wieder deutlich mehr Raucher aufweist, sind die Zukunftsaussichten für den Konzern zudem wieder deutlich positiver.

Dividendenaktie: Crown Castle

Immobilienaktien wie REITs sind angesichts der stark gestiegenen Zinsen heftig unter Druck geraten. Allerdings haben sich die Geschäftsmodelle nicht verändert. Dementsprechend können konservative Immobilienwerte wie Crown Castle (ein Betreiber von Mobilfunkmasten) jetzt einen Blick wert sein. Denn während der Phase hoher Zinsen ist das Risiko für Probleme eher gering, die Upside bei Zinssenkungen allerdings hoch.

