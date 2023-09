In den USA erreicht die Bestreikung der Autobauer durch die Gewerkschaften einen neuen Höhepunkt. Doch diese drei Auto-Aktien gewinnen trotz der aktuellen Probleme:

Lohnzuschläge von 20 Prozent und mehr fordern die Gewerkschaften in den USA von Ford, General Motors & Co. Dass dies eventuell eine unrealistische Vorstellung sein könnte, mahnte vor ein paar Tagen schon Ex-Präsident Donald Trump an. Dieser bemerkte, dass die Angestellten mit einer solchen Einstellungen eher ihren Job verlieren würden, weil man sich so gegen die Konkurrenz in China nicht durchsetzen kann.

Diese drei Aktien gewinnen trotz der Streiks bei den Autobauern

Doch trotz der heftigen Streiks gibt es drei Aktien, die nicht von dem ganzen Chaos betroffen sind und die auch weiter gewinnen sollten, unabhängig davon, wie man sich mit den Gewerkschaften einigt:

Tesla (KGV: 75,9)

Der erste Wert ist dabei erstaunlicherweise ein anderer amerikanischer Autobauer: Tesla. Da Elon Musk und das Management es in den vergangenen Jahren geschafft haben Gewerkschaften regelmäßig zu zerschlagen, muss sich das Unternehmen nun auch nicht mit eventuellen Forderungen beschäftigen.

Zudem hängt Tesla durch seine Gigafactorys nicht allein am US-Markt, sondern ist ja auch zum Beispiel in Mexiko und Deutschland aktiv.

ChargePoint Holdings (KGV: -8,1)

Komplett unabhängig vom Ausgang dieses und künftiger Streiks ist auch das Geschäft ChargePoint Holdings, einem Anbieter von Ladesäulen in Nordamerika mit mehr als 225.000 aktiven Ladestationen.

Egal, ob Donald Trump mit seiner Prophezeiung also recht behält – ChargePoint Holdings wird vom weiteren Aufstieg der E-Mobilität profitieren.

Blink Charging (KGV: -1,4)

Dasselbe Geschäftsmodell nur globaler aufgestellt betreibt auch Blink Charging, die insgesamt 78.000 Ladesäulen international in Betrieb haben.

Aber auch wenn man unabhängig von den Streiks der Autobauer ist – einer aus dieser Branche macht den beiden Ladesäulen Anbietern gerade Probleme, nämlich Tesla. Denn unter Elon Musk zieht der Konzern sein eigenes Ladebusiness auf.

