Jonathan Golub, Chefstratege für US-Aktien bei der Credit Suisse, sieht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den kommenden etwa sechs Monaten geringer "als alle dachten". Zwei Aktienempfehlungen der Credit Suisse, die bei einem Aufwärtstrend profitieren könnten. Von Julia Pfanner

"Die Daten sehen viel weniger rezessiv aus als noch vor drei oder vier Monaten... Die Dinge, die [die Verbraucher] kaufen, werden nicht so stark steigen wie ihre Löhne, und trotzdem gibt es viele Arbeitsplätze, und wenn man das alles zusammennimmt, bedeutet das, dass ein Verbraucher stark ist, und wenn der Verbraucher stärker ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten sechs Monaten oder so geringer, als alle dachten," wird er von Yahoo Finance zitiert.

Die Analysten der Credit Suisse haben Aktien ausgewählt, die für Kursgewinne gut gerüstet sind, falls die Bedingungen bullish werden. Yahoo Finance hat mithilfe der TipRanks-Datenbank geschaut, ob andere Analysten mit der Credit Suisse übereinstimmen.

Strong Buy 1: Viridian Therapeutics

Das Biopharma-Unternehmen Viridian Therapeutics hat demnach ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating, basierend auf elf positiven Bewertungen. Credit Suisse-Analyst Tiago Fauth stuft die Aktie auf Outperform ein. Für das Papier hat er ein Kursziel von 51 US-Dollar, das wäre ein Potenzial von etwa 75 Prozent bis Ende 2023.

Viridian entwickelt neue Medikamente für die Behandlung schwerer und seltener Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Der Konzern arbeitet laut Yahoo Finance mit Arzneimittelkandidaten, die potenziell zu den besten ihrer Klasse gehören. Die führenden Kandidaten des Unternehmens zielen auf die Autoimmunerkrankung Thyroid Eye Disease (TED).

Strong Buy 2: CNH Industrial

Ein Strong Buy-Konsensrating hat auch der Landtechnik- und Baumaschinenkonzern CNH Industrial. Zu dem Unternehmen gehören Marken wie etwa Case IH, New Holland und Steyr. Von zwölf aktuellen Analystenbewertungen gibt es neun Kauf- und drei Halten-Bewertungen. Credit Suisse-Analystin Jamie Cook stuft CNH Industrial mit Outperform ein. Ihr Kursziel von 21 Dollar bedeutet ein Potenzial von etwa 30 Prozent innerhalb eines Jahres.

Im dritten Quartal 2022 stieg der Umsatz von CNH Industrial im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 24 Prozent auf rund 5,9 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn aus fortgeführten Aktivitäten legte um 21 Prozent auf 559 Millionen Dollar zu. Im Gesamtjahr 2022 soll der Umsatz im Industriegeschäft zwischen 16 und 18 Prozent wachsen.