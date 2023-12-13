Unternehmensprofil

Die CNH Industrial N.V. ist ein weltweit führender Ausrüstungs- und Dienstleistungskonzern. Im Geschäftsfeld Agriculture entwickelt, fertigt und vertreibt CNH unter den Marken Case IH, New Holland und Steyer ein komplettes Sortiment an Landmaschinen und Geräten. Dazu gehören Traktoren mit Zweirad- und Vierradantrieb, Raupenschlepper, Mähdrescher, Trauben- und Zuckerrohrerntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen, Pflanz- und Sämaschinen sowie Materialumschlaggeräte. Das Segment Construction konstruiert, produziert und vertreibt unter den Marken CASE Construction Equipment, New Holland Construction und Eurocomach ein komplettes Sortiment an Baumaschinen, darunter Bagger, Planierraupen, Grader, Radlader und Baggerlader. Das Segment Financial Services bietet den Kunden Kredit- und Leasingfinanzierungen an. Die Unternehmen der Segmente Commercial Vehicles (Nutzfahrzeuge mit den Marken Magirus und Iveco) und Powertrain (Antriebsstränge und Antriebswellen) wurde 2021 ausgegliedert.

Offizielle Webseite: https://www.cnhindustrial.com