Unternehmensprofil

Die CNH Industrial N.V. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Investitionsgüterbranche, das eine breite Palette von Produkten herstellt und vertreibt. Entstanden ist CNH Industrial im Jahr 2013 durch die Fusion der gerade aus dem Fiat-Konzern herausgelösten Fiat Industrial und der niederländischen CNH Global, welche bereits bis 2010 im Fiat-Konzern konsolidiert war und deren Aktien sich vor der Fusionsbekanntmachung zu rd. 90% im Besitz von Fiat Industrial befanden. Die operative Tätigkeit ist in fünf Segmente gegliedert, und zwar Agricultural Equipment (Agrarsektor mit den Marken Case IH, New Holland und Steyer), Commercial Vehicles (Nutzfahrzeuge mit den Marken Magirus und Iveco), Powertrain (Antriebsstränge und Antriebswellen), Construction Equipment (Baumaschinen) und Financial Services.

Offizielle Webseite: www.cnhindustrial.com