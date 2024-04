Dieser beliebte Indikator könnte ein Ende der Rallye an den Märkten vorhersagen und macht Anlegern jetzt Sorgen. Zeit zu verkaufen, um sich vor eventuell starken Kursverlusten zu schützen?

Der CNN Fear & Greed Index ist ein bei Anlegern beliebter Indikator, der sich aus insgesamt sieben Faktoren zusammensetzt und die Stimmung der Investoren am Markt misst. Zuletzt hat der Index ein Signal an Anleger gesendet, das für ein Ende der Rallye an den Märkten spricht.

Denn erstmals seit dem November 2023 ist der Fear & Greed Index aus dem Bereich “Gier” in den Bereich “Neutral” mit einem Hang in Richtung “Angst” gefallen. In der jüngeren Vergangenheit war dies häufig ein Signal für fallende Märkte. Zuletzt etwa im August 2023.

CNN Fear & Greed Index CNN

Zum Verständnis: Der Fear & Greed Index misst auf einer Skala von 1 bis 100 die Stimmung der Anleger am Aktienmarkt. Ein Wert von 100 steht dabei für “”Extreme Gier”, ein Wert von 1 für “Extreme Angst”. Der aktuelle Wert von 46 steht für “Neutral”. Ab einem Wert von 44 beginnt das Territorium der “Angst”.

War es das mit der Rallye an den Märkten?

Sorgen macht diese Entwicklung besonders, da ein sinkender Fear & Greed Index für einen sinkenden Risikoappetit der Investoren steht. Infolge einer solchen Entwicklung kam es in der Vergangenheit häufig zu Gewinnmitnahmen bei Aktien zugunsten von sicheren Anlagen wie Anleihen oder Gold.

Sollte diese Entwicklung eine Fortsetzung erleben, dann ist ein Abverkauf, zumindest aber eine Korrektur, an den Märkten wahrscheinlich. Doch sollten Anleger jetzt verkaufen?

Jetzt verkaufen?

Trotz einer möglicherweise anstehenden Korrektur sollten Anleger jetzt nicht in Panik das Handtuch werfen. Wie eine Fülle von Auswertungen über den Aktienmarkt zeigen, erzielen Anleger immer dann die höchsten Renditen, wenn sie investiert bleiben und Schwankungen aushalten.

Ähnlich sollten es Investoren auch in dieser Situation handhaben und nicht aufgrund von negativen Nachrichten oder Signalen die Flinte ins Korn werfen. Sinnvoll kann es dagegen sein für eine eventuelle Korrektur vorzusorgen und Gelder für einen Nachkauf bereitzuhalten.

