Die Suse-Aktie gewann am Donnerstag plötzlich kräftig um 52 Prozent. Das ist der Grund für den extremen Kursanstieg.

Sehr überraschend wurde die Aktie des IT-Dienstleisters Suse am Donnerstag vorzeitig vom Handel ausgesetzt. Als dieser nach Börsenschluss wieder möglich war, stieg die Aktie um 52 Prozent. Das ist die Ursache:

Suse-Aktie: Kursexplosion um +52 Prozent nachbörslich

Grund für den starken Kursanstieg ist, dass der Linuxspezialist Suse bald von der Börse verschwinden könnte. Mehrheitsaktionär EQT Private Equity kündigte am Donnerstagabend ein öffentliches Übernahmeangebot für die ihm noch nicht gehörenden 20,9 Prozent der Anteilscheine an. Der Angebotspreis liegt bei 16 Euro und beinhaltet eine von Suse an alle Aktionäre zu zahlende Interimsdividende. Diese dient der Finanzierung des Angebots und hängt daher von der Anzahl der angedienten Papiere ab.

Entsprechenden Erfolg vorausgesetzt will EQT das Unternehmen anschließend von der Börse nehmen mit dem "Ziel, dass sich Suse ohne den kurzfristigen Ergebnisdruck des Kapitalmarktes vollständig auf die Umsetzung einer Strategie der langfristigen Wertsteigerung fokussieren kann". Vorstand und Aufsichtsrats des SDax-Unternehmens unterstützten den Abgang von der Börse.

Zunächst konnten Anleger nicht reagieren, weil der Handel mit Suse-Aktien ausgesetzt war. Nach der Wiederaufnahme sprangen die Papiere um bis zu 53 Prozent auf 14,72 Euro nach oben. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte am Donnerstag bei 9,61 Euro gelegen.

Goodbye Suse-Aktie?

Damit sieht es nun so aus, als würde sich Suse nach einem relativ Kurzem Zwischenspiel wieder von der Börse verabschieden. Erst im Mai 2021 war die Aktie zu 30 Euro an den Markt gegangen, hatte dann aber im Zuge eines schwierigen Jahres 2022 um mehr als 66 Prozent verloren.

Jetzt dürfte aber Suse wieder von der Börse verschwinden. Anleger, die hier von Anfang an dabei waren liegen nun insgesamt, sollte die Übernahme zu 16 Euro gelingen, 46,6 Prozent mit ihrer Position unter Wasser.

Mit Material von dpa-afx

