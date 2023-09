Unternehmensprofil

Die SUSE S.A. bezeichnet sich als einen weltweit führenden Anbieter von innovativen, zuverlässigen und unternehmenstauglichen Open-Source-Lösungen auf Basis des Linux-Betriebssystems. Das Angebot ist in zwei Produktkategorien unterteilt, und zwar die SUSE Linux Enterprise-Produktfamilie (umfasst das Kernangebot an Linux-Betriebssystemen) und die SUSE Rancher-Produktfamilie (beinhaltet die Angebote in den Bereichen Container-Management und Storage). Beide Produktfamilien unterstützen Desktop-, Cloud-, Rechenzentrums- sowie Edge-Computing-Umgebungen. Die Geschichte des Unternehmens begann kurz nach dem Start des Linux-Projekts im Jahr 1991. SUSE (Software- und Systementwicklung) war 1992 das erste Unternehmen, das dem Linux-Betriebssystem unternehmenstaugliche Funktionen verlieh.

Offizielle Webseite: www.suse.com