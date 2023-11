Lange Zeit galt Tesla als Cathie Woods absolute Lieblingsaktie. Doch die größte Position in ihrem Flaggschiff-ETF nimmt nun ein bekanntes Krypto-Unternehmen ein. Das steckt dahinter

Cathie Wood ist an der Wall Street legendär. Die Investorin setzt mit ihrer Investment-Firma Ark Invest vor allem auf wachstumsstarke, innovative Tech-Werte. Das hat ihr schon oft beeindruckende Kurssprünge gebracht – doch genauso schnell ging es für ihre aktiv gemanagten ETFs auch oft bergab.

Beispiel gefällig? Ihr Flaggschiff-ETF, der Ark Innovation ETF, verzeichnete von dem Tiefpunkt während der Corona-Krise im März 2020 bis zum Höhepunkt im Februar 2021 einen beeindruckenden Anstieg von mehr als 350 Prozent. Jedoch erlebte dieser ETF von diesem Zeitpunkt bis Anfang 2023 auch einen drastischen Rückgang von über 80 Prozent seines Wertes. Die Wende kam im Jahr 2023, das von Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz geprägt war; der ETF erholte sich und liegt seit Jahresanfang wieder im Plus. Lange Zeit war Elon Musks Tesla darin die größte und schwerste Position. Doch nun ist ein anderes Unternehmen an oberster Stelle.

Tesla war einmal – dieses Krypto-Unternehmen ist Cathie Woods neuer Liebling

Lange hatte Tesla den ersten Platz in Cathie Woods Flaggschiff ETF, dem Ark Innovation ETF inne. Mehrfach sprach sie sich für das riesige Potenzial des Unternehmens aus und sieht bis zum Jahr 2027 ein Kursziel von 2000 Dollar. Und davon ist sie höchstwahrscheinlich nach wie vor überzeugt, denn Tesla nimmt immer noch die zweitgrößte Position im ETF ein und ist auch in ihren anderen Produkten stark vertreten.

Dennoch scheint sie auf ein Unternehmen aktuell mehr zu bauen: Denn die größte Position im Ark Innovation ETF nimmt nun das Krypto-Unternehmen Coinbase ein mit einer Gewichtung von 8,84 Prozent.

Darum setzt Cathie Wood auf die Coinbase-Aktie

Wood ist bekennender Krypto-Fan. „Das zentralisierte Geldsystem, das wir heute haben, ist ein Irrweg", erklärte sie etwa dieses Jahr gegenüber "Barron's". Sie begrüßt die Fortschritte bei Regulierungsbehörden. Dem Bitcoin gibt sie ein sagenhaftes Kursziel von 1,48 Millionen Dollar bis 2030. Auch verwies sie auf die Bankencrashs von Anfang des Jahres, wodurch viele Menschen gegenüber herkömmlichen Währungen erst recht skeptisch geworden seien. Ihre Krypto-Begeisterung entdeckt man gleich in mehreren ihrer ETFs, zudem verfügt Ark über den Fintech Innovation ETF. Die Coinbase-Aktie liegt seit Jahresanfang bereits über 100 Prozent im Plus – davon sollte Wood ordentlich profitiert haben, da sie die Aktie schon länger im Portfolio hält. Da sich viele andere Kryptounternehmen nicht in den USA befinden oder diese verlassen haben, könnte sich Coinbases Durchhaltevermögen laut Wood auszahlen.

Derzeit liegt Coinbase etwa 30 Prozent von seinem Sommerhoch entfernt. Für Anleger könnte dies ein günstiger Einstiegszeitpunkt sein. Insbesondere könnte Coinbase von einem Aufschwung der Kryptowährung Bitcoin profitieren. Ein Investment bleibt – wie Woods Anlage-Stil – allerdings relativ riskant. Aber: Der globale Blockchain-Markt soll laut Grand View Research bis 2030 jährlich um 87,7 Prozent ansteigen. Davon könnte Coinbase als eine der führenden Kryptobörsen dann deutlich profitieren.

Wer Krypto-Fan ist, sein Geld aber nicht auf einen Kandidaten setzen will, kann sich den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index ansehen. Darin befinden sich die 10 größten Krypto-Coins, bewertet nach ihrer Marktkapitalisierung.

