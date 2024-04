Die Deutsche Telekom-Aktie kann am Freitag nach diesen positiven Nachrichten zulegen. Kann der Wert jetzt endlich nach oben ausbrechen und das von Analysten avisierte Kurspotenzial von 34,5 Prozent realisieren?

Die Aktie der Deutschen Telekom hat sich nach ihrer kürzlichen Korrektur wieder nach oben bewegt und jetzt stellt sich für Anleger die Frage: Wie geht es weiter? Kann das Telekommunikationsunternehmen wieder einen Angriff auf die Mehrjahreshochs wagen? Oder droht nach dem historischen Anstieg über die Marke von 20 Euro im Jahr 2023 schon wieder der Abstieg?

Zumindest diese gestern veröffentlichten Nachrichten dürften bei einem weiteren Anstieg helfen:

Tolle Nachrichten für Deutsche Telekom-Aktie

So konnte die Tochter der Deutschen Telekom t-mobil US mit den gemeldeten Ergebnissen am Donnerstagabend alle Erwartungen übertreffen. Besonders die Neukundenzahlen des Unternehmens fielen enorm positiv aus. Mit 532.000 Nettoplus bei den Kunden hat man im ersten Quartal fast achtmal so viele Kunden wie der Konkurrent Verizon gewinnen können.

Zudem wurden die Aussichten bei den Kundenzahlen und den Gewinnen für das Gesamtjahr leicht angehoben. Angesichts dessen dürfte die Deutsche Telekom bei den Zahlen am 16. Mai ebenfalls ihre Ziele nach oben schrauben.

Kommt jetzt der Ausbruch für die Deutsche Telekom-Aktie nach oben?

Angesichts dieser Zahlen reagierte die Aktie der Deutschen Telekom am Freitag positiv. Charttechnisch relevant für einen Anstieg sind aktuell die 50- und 100-Tage-Linie bei 21,97 Euro bzw. 22,17 Euro. Beide müssen durchbrochen werden, damit es nachhaltig bergauf gehen kann.

Sollte es nach oben gehen, ist zunächst ein Anstieg in Richtung der 22,60 Euro möglich. Ab diesem Widerstand braucht es vermutlich positive Nachrichten von der Telekom selbst.

Zumindest aber die Analysten und BÖRSE ONLINE sind optimistisch, dass dieser Anstieg im Rahmen des möglichen ist. Aktuell sehen die Marktbeobachter im Konsens Kurspotenzial bis auf 29,27 Euro, was einer Upside von 34,5 Prozent entspricht. Mit einem Kursziel von 36 Euro ist BÖRSE ONLINE sogar noch deutlich optimistischer.

TradingView Deutsche Telekom Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.