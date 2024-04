Microsoft ist nach der Ablösung von Apple das wertvollste Unternehmen der Welt und dementsprechend gespannt haben Anleger die Quartalszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss erwartet. Das meldete die Magnificent Seven-Aktie und so kann es jetzt weitergehen.

Nachdem Meta am Mittwoch brachial schlechte Quartalsergebnisse präsentiert hat, war die Angst vieler Anleger groß, dass die Magnificent Seven bei den anstehenden Quartalszahlen massiv enttäuschen könnten. Dementsprechend wichtig waren am Donnerstag die Ergebnisse von Microsoft, dem größten Unternehmen der Welt, das mit seinen Kursbewegungen starken Einfluss auf die Aktienmärkte hat.

Wertvollstes Unternehmen der Welt meldet diese wichtigen Nachrichten

Doch aus Sicht der Bullen konnte Microsoft glücklicherweise (Stand Donnerstagabend) die Börse mit seinen Zahlen überzeugen. Konkret meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie für die ersten drei Monate des Jahres 2024 von 2,94 US-Dollar, was ca. elf Cent über den Konsensschätzungen der Analysten lag. Der Umsatz übertraf mit 61,9 Milliarden US-Dollar die Erwartungen um mehr als eine Milliarde US-Dollar.

Zudem erfreulich waren die Erlöse im Cloudbereich. In dem wichtigen Wachstumsmarkt konnte man um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen.

Wie geht es mit der Microsoft-Aktie weiter?

Infolge dieser guten Ergebnisse stieg die Aktie des Softwarekonzerns im nachbörslichen Handel um fünf Prozent in Erwartung des anschließenden Analysten-Calls.

Sollten sich die Gewinne über die Nacht halten, so besteht eine gute Chance darauf, dass die Microsoft-Aktie ihre kürzliche Konsolidierungsphase beendet und wieder zu neuen Rekordhochs läuft. Besonders wichtig ist dabei die 50-Tage-Linie bei 414 US-Dollar. Kann man diese nachhaltig durchbrechen, spricht vieles für einen weiteren Anstieg.

BÖRSE ONLINE ist übrigens optimistisch und empfiehlt die Papiere zum Kauf mit einem Kursziel von 420 US-Dollar.

