Morningstars neueste Analyse zeigt, welche 10 unterbewertete Burggraben-Aktie an der Börse aktuell am besten performen. Wenig erstaunlich, dass sich auch eine Warren Buffett-Aktie darunter befindet.

10 unterbewertete Burggraben-Aktien, die jetzt laut Morningstar am besten performen

In der neuesten Auswertung von Morningstar haben die Experten nicht nur unterbewertete Burggraben-Aktien mit weiterem Kurspotenzial herausgesucht, sondern auch noch geschaut, welche dieser Aktien im vergangenen Jahr stark an der Börse performt haben.

So konnte etwa das Trading-Unternehmen Interactive Brokers überzeugen. „Interactive Brokers hatte ein Rekordjahr, sowohl was die Umsatz- als auch die Nettoergebnisse betrifft“, schreibt Michael Wong, Direktor für Aktienanalyse bei Morningstar. „Der Nettoumsatz im Jahr 2023 stieg im Vergleich zu 2022 um 42 % auf 4,34 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Nettozinserträge um 68 % zurückzuführen ist.“ Die Interactive Brokers-Aktie sieht im Chart stark aus, befindet sich deutlich über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie und es bildete sich bereits ein Goldenes Kreuz.

Doch auch eine Warren Buffett-Aktie befindet sich unter den unterbewerteten Burggraben-Aktien von Morningstar:

Diese Warren Buffett-Aktie ist ebenfalls unterbewertet

So ist die Berkshire Hathaway-Aktie zwar nur noch ein wenig unterbewertet, doch Morningstar sieht weiterhin viel Potential bei der Warren Buffett-Aktie. Dabei performte die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt sehr stark und befindet sich in einem strammen Aufwärtstrend. So schreiben die Experten von Morningstar: "„Wir glauben weiterhin, dass Berkshire aufgrund seiner Diversifizierung und seines insgesamt geringeren Risikoprofils eines der besseren risikobereinigten Renditeprofile im Finanzdienstleistungssektor bietet (und weiterhin ein allgemein solider Kandidat für Abwärtsschutz bei Marktausverkäufen bleibt)."

Und Morningstar fährt fort: "Da das Unternehmen im Juni 2023 mit geschätzten 107 Milliarden US-Dollar an Kapital abschließt und die Bewertungen für viele der Arten von Qualitätsvermögenswerten, die Buffett am liebsten direkt erwerben würde, nicht ganz dort sind, wo sie sein müssten, gehen wir davon aus, dass der Großteil der überschüssigen Kapitalallokation des Unternehmens darauf entfallen wird Aktien- und Anleiheninvestitionen zu tätigen sowie Aktienrückkäufen auszuloben.“

Insofern sehen die Experten noch weiteres Potenzial bei der Berkshire Hathaway-Aktie. Anleger finden in der obigen Liste weitere Burggraben-Unternehmen mit einem starken Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz, die aktuell unterbewertet sind und zeitgleich gut an der Börse laufen.

