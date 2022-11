Börsen-Experte Folker Hellmeyer verrät, wieso der Dax in diesem Jahr noch kräftig steigen kann, weshalb die kommende Rezession sehr ungewöhnlich sein wird und warum die Stimmung an der Börse plötzlich so positiv ist.

„Im Dezember werden die Märkte immer dünner, weil immer mehr Marktteilnehmer die Liquidität entnehmen und sich vom Markt verabschieden. Die Konsequenz: Mit immer weniger Volumen kann ich den Markt immer mehr nach oben oder nach unten beeinflussen", sagt Folker Hellmeyer, Chefökonom bei der Netfonds AG. Deswegen denkt er, dass der Dax bis zum Jahresende noch kräftig steigen kann. Denn noch immer seien viele Marktteilnehmer nicht voll am Aktienmarkt investiert, die Zinserwartungen hätten sich entspannt und auch die Energieversorgung in Europa sähen nicht mehr so viele Marktteilnehmer sehr kritisch. Doch eine Rezession dürfte trotzdem kommen, denkt Hellmeyer. Und aus diesen Gründen könnte sie sehr ungewöhnlich werden:

Der Dax steigt auf 16.000 Punkte und die Rezession kommt

Doch auch wenn Folker Hellmeyer einen starken Dax erwartet, so dürfte dennoch bald die Rezession kommen. "Eine ungewöhnliche Rezession", wie Folker Hellmeyer sagt. „Die Rezession ist mit Sicherheit schon eingepreist.“ Denn schließlich rede man schon seit Monaten darüber. „Es ist aber eine nicht normale Rezession. Denn sie geht nicht mit einem schwachen Arbeitsmarkt einher. Die Abschwächung der Konjunktur hat keine Konsequenzen am Arbeitsmarkt. Ganz im Gegenteil. Und es zeigt sich auch eine Resilienz in der Industrie", ergänzt der Aktien-Experte.

Warum Anleger trotzdem nicht einfach den Markt kaufen sollten, auf welche Sektoren sie jetzt setzen können und warum die europäischen Börsen jetzt besser als die US-Börsen laufen, das erfahren Sie in unserem neuen Video mit Folker Hellmeyer.

Wie smart ist Ihr Geld? Auf dem neuen YouTube-Kanal Smartes Geld von BÖRSE ONLINE reden die besten Wirtschafts-, Finanz- und Börsen-Experten Deutschlands über die schönste Nebensache der Welt: Unser Geld. Überraschende Erkenntnisse, starke Meinungen und die besten Empfehlungen für Ihr Vermögen geben Ihnen die Experten Jens Ehrhardt, Frank Fischer, Hendrik Leber, Johannes Hirsch oder Folker Hellmeyer.