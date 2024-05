Ist bei der Nvidia-Aktie etwa immer noch deutliches Wachstum in Sicht? Ja, geht es nach einem HSBC-Analysten, der sein Kursziel nochmal anhebt und sogar ein Aufwärtspotenzial von weiteren 50 Prozent für möglich hält

Nvidia ist seit 2023 wohl der Börsen-Star schlechthin. Das Chip-Unternehmen stieg vergangenes Jahr um über 200 Prozent und liegt auch seit Jahresanfang bereits wieder rund 90 Prozent im Plus. Nvidia steht beim Hype-Thema Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt, denn das Unternehmen stellt sozusagen die Infrastruktur bereit, damit die Technologie überhaupt erst funktionieren kann. Zahlreiche namenhafte Kunden wie ChatGPT-Schöpfer OpenAI, Amazon oder auch Google zählen auf Nvidia.

Dennoch fragen sich viele Anleger, ob die Aktie den Großteil ihres sagenhaften Kursanstieges nicht bereits hinter sich hat und es jetzt nur noch gemächlich bergauf gehen wird. Nein, meint Top-Analyst Frank Lee von HSBC. Denn laut diesem steht der Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent bevor, berichtete jüngst das Finanzportal „TipRanks“. Doch was steckt dahinter?

Darum kann die Nvidia-Aktie laut Top-Analyst um weitere 50% steigen

Denn laut Analyst Frank Lee von HSBC hat Nvidia noch etwas in Petto, das viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben: „Wir glauben, dass Nvidia mit seinem NVL36/NVL72 Server-Rack-System und der GB200-Plattform weiterhin seine starke Preissetzungsmacht demonstrieren wird, was den Markt im GJ26 (GJ bis Ende Januar) erneut positiv überraschen wird", so der Experte laut TipRanks. Laut Lee würde der Markt allmählich erkennen, dass die GB200-Plattform von Nvidia maßgeblich einen Teil zum Umsatz- und Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2026 beitragen wird.

So rechnet Lee damit, dass Nvidia im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 196 Milliarden US-Dollar erzielen könnte – der Konsens rechnet hingegen mit 140 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn je Aktie ist Lee deutlich optimistischer: Der Experte rechnet hier mit 45,16 US-Dollar, der Konsens laut TipRanks nur mit 31,51 US-Dollar. Laut Lee könnte das Geschäftsjahr 2025 eventuell zunächst ein „Übergangsjahr vor dem Hochlauf der Roadmap für das GJ26“ werden, er sieht in den kommenden zwei Quartalen daher „nur begrenzten Spielraum für eine deutliche Gewinnsteigerung".

Dennoch: Der längerfristige Aufwärtstrend, den Lee sieht, lässt ihn sein ursprüngliches Kursziel von 1.050 auf 1.350 US-Dollar anheben – das entspricht einer Kurschance von rund 50 Prozent.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.