Steht die Nvidia-Aktie kurz vor einer historischen Einstiegschance? Ein renommierter Investor nennt nun einen konkreten Kurs, zu dem Anleger schnell handeln sollten.

Nvidia ist zweifellos eine der beliebtesten Aktien weltweit. Das Unternehmen stellt essenzielle Chips bereit, die als Basisinfrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) dienen. In diesem Bereich ist Nvidia bislang der unangefochtene Marktführer und dominiert einen Großteil des Marktes.

Kein Wunder also, dass die Aktie in den Jahren 2023 und 2024 jeweils um mehr als zweihundert Prozent gestiegen ist. Zudem hat Nvidia es zuletzt bei jeder Quartalszahlen-Veröffentlichung geschafft, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen.

Doch im Januar geriet die Aktie kurzfristig unter Druck und verlor bis zu zwanzig Prozent. Auslöser war das chinesische KI-Startup DeepSeek, dessen Modell in den USA plötzlich ChatGPT als meistgenutzte App ablöste. Besonders bemerkenswert: DeepSeek soll mit günstigeren Chips arbeiten und weniger Daten benötigen. Dies könnte die bisherige Abhängigkeit der Tech-Giganten von Nvidias teuren Hochleistungs-Chips infrage stellen. Falls weniger leistungsstarke Modelle – etwa die speziell für China entwickelten H800-Chips – ausreichen sollten, könnte dies die Nachfrage nach Nvidia-Produkten belasten. Hinzu kamen Sorgen über mögliche Zölle durch den US-Präsidenten Donald Trump.

Doch nun gibt ein Top-Investor Entwarnung. „Diese Risiken werden überbewertet“, schreibt James Foord in einem seiner jüngsten Beiträge. Der Finanzexperte, dem auf "Seeking Alpha" über 22.500 Anleger folgen, leitet die Investmentgruppe The Pragmatic Investor, die sich auf robuste und diversifizierte Portfolios konzentriert. Sein Ziel: das Kapital kontinuierlich erhalten und vermehren.

Was ihn so optimistisch stimmt? Er nennt nicht nur Argumente für Nvidia, sondern gibt sogar einen konkreten Kurs an, bei dem Anleger einsteigen sollten.

Nvidia-Aktie jetzt kaufen? Darum ist dieser Top-Investor so optimistisch

Foord sieht die Sorge um mögliche Strafzölle gelassen. „Die Auswirkungen der Zölle dürften beherrschbar sein, da Nvidia in der Lage ist, die Kosten an die Kunden weiterzugeben und so die Auswirkungen auf die Margen zu minimieren“, erklärt er.

Demnach bestehe das finale Ziel von US-Präsident Donald Trump darin, die US-amerikanische Fertigungsindustrie zu fördern. Allerdings solle nicht vergessen werden, dass Trump sich selbst auch als krypto- und KI-freundlicher Präsident dargestellt habe. Damit dies so bleibe, müsse er einen Mittelweg finden, der wahrscheinlich weit von einer vollständigen Besteuerung entfernt liege.

Auch das KI-Startup DeepSeek sieht Foord ebenfalls nicht als bedrohlich für Nvidia. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das Jevons-Paradoxon. Dieses besagt, dass eine effizientere Nutzung einer Ressource nicht zwangsläufig den Gesamtverbrauch senkt – sondern ihn sogar erhöhen kann. Effizienzsteigerungen machen eine Technologie günstiger und attraktiver, sodass die Nachfrage steigt. Ein Beispiel: Spritsparende Autos führen oft dazu, dass Menschen mehr fahren, statt weniger. Ähnlich könnte es sich mit effizienteren KI-Chips verhalten – sie könnten die Verbreitung von KI-Technologie insgesamt beschleunigen und damit auch die Nachfrage nach Nvidia-Produkten langfristig steigern.

„Nvidia hat vor Jahrzehnten den Grundstein gelegt, um ein dominanter Akteur auf dem GPU-Markt zu werden. Dies gelang durch eine großartige Unternehmenskultur, starke Führung, Vision und Umsetzung. Dies ist nicht über Nacht verschwunden“, betont Foord.

Nvidia-Aktie jetzt kaufen? Bei diesem Kurs sollten Sie zuschlagen, verrät Top-Investor

Foord sieht nun eine attraktive Einstiegschance für die Nvidia-Aktie und empfiehlt Anlegern, noch vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal einzusteigen – und zwar bei einem Kurs zwischen 90 und 100 US-Dollar.

Zum Vergleich: Der aktuelle Kurs liegt bei 125 US-Dollar – und damit noch immer deutlich unter dem Januar-Hoch von 149 US-Dollar.

Dass sich ein Einstieg lohnen könnte, zeigen auch die Analystenschätzungen. Im Schnitt erwarten Experten aktuell ein Kurspotenzial von vierzig Prozent. Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities, einer der renommiertesten Tech-Analysten weltweit, setzt sein Kursziel sogar auf 220 US-Dollar – ein mögliches Kursplus von 86 Prozent.

„Nvidia übertrifft regelmäßig seine Gewinnprognosen und ich denke, dass es in diesem Quartal nicht anders sein wird“, schreibt Foord zuversichtlich.

