Während sich viele nach einem neuen Allzeithoch beim Bitcoin sehen, könnte sich Ende der Woche ein starkes Verkaufssignal bilden. Was Anleger jetzt tun sollten und ob das schon das Ende des Bullenmarktes ist.

Er schafft es einfach nicht: Die Marke von 100.000 Dollar scheint für den Bitcoin stärker zu sein, als gedacht. Zwar stürzt er nicht gravierend darunter, aber er schafft es eben auch nicht, sich deutlich davon abzusetzen. Und wenn Krypto-Anleger nicht aufpassen, dann könnte sich am Sonntag ein starkes Verkaufssignal bilden:

Starkes Bitcoin-Verkaufssignal am Sonntag?

Denn immer, wenn der wöchentliche MACD-Indikator bärisch kreuzte, ging es bergab. Ein bearishes Kreuz entsteht, wenn die blaue Trendlinie die orange Trendlinie von oben nach unten durchkreuzt. Dies sehen Sie auch unten im Chart von Tradingview. Und dass dieser Indikator wichtig ist, beweist die Vergangenheit. Schon im Herbst wiesen wir immer wieder darauf hin, dass ein bullisches Kreuz die neue Rallye anfachen wird. Und so war es auch. Bis zum Ende der Woche bleibt Anlegern nun noch Zeit, den Preis des Bitcoin wieder nach oben zu treiben, damit sich kein bärisches Kreuz bildet.

Doch was würde passieren, wenn der schlimmste Fall eintritt? Wäre der Bitcoin-Bullenmarkt dann schon vorbei?

www.tradingview.com Bitcoin MACD Indikator

Bitcoin: Ist der Bullenmarkt früher vorbei als gedacht?

Falls der MACD-Indikator ein bärisches Kreuz bildet, könnte es zu einem Abverkauf kommen. Das ist jetzt viel Konjunktiv und am Ende weiß es natürlich niemand. Wir wollen nur darauf hinweisen, denn aktuell trübt sich das Sentiment ja etwas ein. Es kann aber auch sehr gut sein, dass in den nächsten Tagen eine Rallye ansetzt und dass es gar nicht dazu kommt.

Doch Anleger sollten vorbereitet sein: Im Falle des bärischen Kreuzes, sollten Anleger, die bereits lange dabei sind und hohe Gewinne haben, einen kleinen Teil verkaufen (höchstens ein Drittel). Später sollte ein neuer Einstieg gesucht werden. Wer noch nicht so lange dabei ist und wer noch kein Jahr Bitcoin hält, der sitzt die Schwächephase dann aus. Wir gehen immer noch davon aus, dass der Bullenmarkt noch das ganze Jahr 2025 (mindestens bis in den Herbst) andauert und dass der Bitcoin noch Höhen von 150.000 bis 180.000 Dollar erreicht. Doch in der nächsten Zeit könnte es einen haarigeren Seitwärtstrend oder auch leichten Abwärtstrend bilden.

Der einzige Ausweg: Bitcoin verhindert das MACD-Kreuz und bildet schleunigst ein neues Allzeithoch.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.