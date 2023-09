Am Dienstag kracht die TUI-Aktie im freien Fall unter die Marke von fünf Euro und Anleger befürchten nun das Schlimmste. Doch was steckt hinter dem Abverkauf? Und wie geht es mit der Aktie weiter?

Das Jahr 2023 ist für TUI-Aktionäre ein leidvolles Los, das nicht enden wollende Qualen mit sich bringt. Nach einer Kapitalerhöhung und einem Zusammenbruch der Aktie auf das Niveau des Jahres 1987 kommt am Dienstag die nächste Hiobsbotschaft: ein neues Allzeittief. Doch was steckt dahinter?

Darum kracht die TUI-Aktie unter 5 Euro

Hinter dem Abverkauf der Aktie stecken ausnahmsweise keine fundamentalen Nachrichten, sondern ein technischer Abverkauf. Nachdem TUI mehrmals an der Hürde von 5,63 Euro gescheitert war, war das Papier bereits am Montag von den Bären in die Tiefe gerissen worden.

Am Dienstag setzte sich nun der Abverkauf fort und das Papier durchbrach auch gleich die psychologisch wichtige Marke von 5 Euro. Damit markierte der Wert bei 4,92 Euro im Handelsverlauf ein neues Allzeittief.

Neben der technischen Komponente spricht dieser Abverkauf aber auch Bände über das Misstrauen der Anleger gegenüber dem Krisen-Konzern, der trotz einer in jüngster Vergangenheit bestätigten Prognose in diesen Trubel geraten ist.

Wie kann es mit der TUI-Aktie weitergehen?

Entscheidend für die TUI-Aktie ist nun sich zeitnah über die Marke von fünf Euro zu retten, ansonsten dürfte der Titel im Zuge des Abwärtsstrudels tiefer gerissen werden. Im Zweifel könnte der Wert dann erst bei vier Euro einen Boden finden, was weitere 20 Prozent Verlust für Anleger bedeutet.

Aber auch wenn sich der Reise- und Luftfahrtbetreiber kurzfristig im Chart erholen sollte, so bleiben die Folgen des operativen Missmanagements der letzten Jahre und die Konsequenzen, die sich im Aktienkurs zeigen. Nimmt man zudem den Umstand in die Betrachtung, dass sich mit Luftfahrt-Aktien nie wirklich Geld verdienen ließ und TUI dies eindrucksvoll in 35 Jahren langfristiger Kapitalvernichtung für Aktionäre unter Beweis stellt, dann sollten Anleger dringend die Finger von der Aktie lassen. Am wahrscheinlichsten ist hier nämlich weiterhin, dass sich der Titel niemals erholen wird.

