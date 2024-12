Jetzt zuschlagen? TUI überzeugte zuletzt mit starken Zahlen – doch das neue Geschäftsjahr könnte noch besser werden. Sind 50 Prozent 2025 drin für die Aktie? Das sollten Anleger jetzt wissen.

Zwar hat TUI im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 die Urlauberzahlen aus der Vor-Corona-Zeit von 20,6 Millionen nicht übertreffen können. Doch die vergangene Woche kommunizierten 20,3 Millionen lagen bereits nah dran. Und wegen der guten Vorbuchungsstände ist Vorstandschef Sebastian Ebel zuversichtlich, dass der Konzern im neuen Geschäftsjahr das Vorkrisenniveau endgültig hinter sich lassen kann.

Auch Umsatz und Gewinn weisen nach oben. Die Erlöse kletterten um zwölf Prozent auf 23,2 Milliarden Euro. Dass der Anstieg nicht noch stärker ausfiel, lag zum einen daran, dass der Reiseveranstalter sein Angebot in Frankreich zusammengestrichen hatte, wodurch die Gästezahl um eine halbe Million gesunken war. Zum anderen leidet das Unternehmen an verzögerten Auslieferungen des kriselnden US-Flugzeugherstellers Boeing, wodurch die hohe Nachfrage nach Flugreisen in den wichtigsten Märkten Deutschland und Großbritannien nicht komplett bedient werden kann. Trotzdem waren die Analysten mit den in der vergangenen Woche vorgelegten Jahreszahlen hoch zufrieden.

Sind jetzt knapp 50% Kurschance bei der TUI-Aktie drin?

Im Tagesgeschäft erwirtschafteten die Hannoveraner einen bereinigten operativen Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten, etwa ein Drittel mehr als 2022/23. Die Sparte „Urlaubserlebnisse“ steuerte 1,1 Milliarden davon bei. Sie umfasst Hotelketten wie Riu, die Robinson Clubs sowie das Kreuzfahrt-Geschäft und ist die Cash-Cow des MDAX-Konzerns.

Die Aktie hat den charttechnischen Widerstand bei 8,00 Euro mittlerweile überwunden. Trotz des jüngsten Anstiegs sieht Bank of America noch viel Luft nach oben und hält Kurse von mehr als 12,00 Euro für erreichbar. Das entspricht einer Kurschance von knapp 50 Prozent!

