Rechnet Warren Buffett mit einem wachstumsstarken Börsenaufschwung? Er warf jedenfalls gerade diese defensiven Dividenden-Giganten aus dem Depot

Es ist wieder soweit: Jedes Quartal haben Anleger die Möglichkeit, einzusehen, in welche Aktien ihre großen Börsen-Idole investieren. Das wohl am meisten beachtete Portfolio: Das Berkshire Hathaway Portfolio von Warren Buffett. Institutionelle Anleger wie das Orakel von Omaha müssen der amerikanischen Börsenaufsicht jedes Quartal offenlegen, in welchen Positionen sie aktuell investiert sind – zur Freude der Anleger.

Denn die jüngste Offenlegung von Warren Buffetts Portfolio, die den Stand zum 30. September zeigt, offenbart: Warren Buffett warf einige defensive Unternehmen aus dem Depot. Könnte er Richtung Jahresende also wieder mit einem Durchbruch der wachstumsstärkeren Unternehmen rechnen?

Warren Buffett wirft Dividenden-Giganten einfach aus dem Depot

Ein Blick auf den jüngsten Stand des Portfolios von Warren Buffett zeigt: Der Börsen-Guru ging ganz schön stark auf Verkaufskurs. So schmiss er die Aktien von Johnson & Johnson und Procter & Gamble einfach gänzlich aus dem Depot. Beide Aktien gelten als äußerst defensive Werte, die auch noch durch eine hohe und zuverlässige Dividende glänzen. Auch General Motors musste dran glauben, ebenso wie die Celanese Group, ebenso Mondelez International und UPS. Auch diese Unternehmen zeichnen sich durch eine solide Dividendenrendite aus.

Doch auch zwei Tech-Aktien mussten dran glauben: HP und Activision Blizzard wurden ebenfalls aus dem Berkshire Portfolio geschmissen. Bei Activision liegt dies jedoch an der Übernahme durch Microsoft.

Dafür schafften es aber drei neue Unternehmen ins Portfolio, auf die Warren Buffett jetzt zu setzen scheint: Das Medienunternehmen Liberty Media, der Satellitenanbieter Sirius XM sowie Atlanta Braves Holdings, die über eine Tochter der indirekte Eigentümer des Atlanta Braves Major League Baseball Clubs ist.

Außerdem reduzierte Buffett seine Positionen bei Chevron, AON, Amazon, der Formula One Group, Markel Corp sowie Global Life.

