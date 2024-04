Die Investorin Cathie Wood kauft Millionen von Aktien dieser zwei Unternehmen. Aus gutem Grund: Sie bieten über 160 Prozent Kurschance – was steckt dahinter?

Wenn sich einer mit den Aktien der Zukunft auskennt, dann ist es Cathie Wood. Denn die legendäre Investorin und ihr Team von Ark Invest beschäftigen sich vor allem mit den Unternehmen, die die Welt in der Zukunft verändern werden.

Mit mehreren aktiv gemanagten ETFs wie Weltraum, autonomes Fahren oder Gentechnik setzen sie auf die Megatrends der Zukunft. Als Flaggschiff ETF gilt jedoch der Ark Innovation ETF. Und beim Blick auf diesen fällt auf: Gleich bei mehreren Aktien kann Cathie Wood nicht aufhören, immer wieder zuzuschlagen. Das Besondere: Bei zwei von diesen Aktien winken sagenhafte Kurschancen und auch der Analystenkonsens ist überzeugt.

Cathie Wood bullisch hoch 10: Bei diesen Aktien kann sie nicht aufhören, zu kaufen

So schlug sie gleich elf Mal seit Jahresanfang bei der Aktie des Pharmaunternehmens Intellia Therapeutics zu und kaufte über 1,3 Millionen Aktien. Insgesamt nimmt Intellia die 14 größte Position im ETF ein. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Bearbeitung von Genomen. Dadurch kann Patienten mit genetischen Krankheiten geholfen werden. Laut Grand View Research soll dieser Markt bis 2020 jedes Jahr rund 16,5 Prozent wachsen. Die Aktie konnte seit dem Börsengang 2016 bis zum September 2021 sagenhafte 600 Prozent zulegen und ein Hoch bei 145,55 Euro erreichen. Seitdem ging es für die volatile Aktie jedoch deutlich bergab, aktuell liegt sie bei 23 Euro. Der Analysten-Konsens scheint jedoch wie Wood überzeugt und empfiehlt mehrheitlich den Kauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 70 US-Dollar bietet jetzt eine Kurschance von 167 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Plus beim Umsatz von 48 Prozent erwartet. Allerdings ist der Gewinn je Aktie noch immer negativ und sollte das auch in diesem und dem nächsten Geschäftsjahr bleiben.

Das nächste Unternehmen, bei dem Wood dieses Jahr immer wieder zuschlägt, ist Pacific Biosciences. 14 Mal kaufte sie hier bereits Aktien, insgesamt besitzt Wood über 19 Millionen Stück. Pacific Biosciences nimmt die 31. größte Position von insgesamt 37 im ETF ein. Das Unternehmen entwickelt Systeme für die Gensequenzierung, ist also im selben Markt wie auch Intellia unterwegs. Die Aktie hat sich nicht gerade gut entwickelt. Auf Sicht von fünf Jahren liegt sie 50 Prozent im Minus, seit Jahresanfang ging es 60 Prozent bergab. Es handelt sich hier um einen echten Penny-Stock, da der Kurs gerade einmal bei etwa 3,61 Dollar liegt. Doch auch hier scheinen die anderen Analysten wie auch Wood Chancen zu sehen. Die deutliche Mehrheit empfiehlt den Kauf und sieht mit einem Kursziel von 9,63 US-Dollar über 160 Prozent Aufwärtschance. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp unter einer Milliarde US-Dollar, es handelt sich also noch um keinen Branchen-Giganten. Dafür schauen die Wachstumschancen vielversprechend aus: Analysten rechnen für dieses und das nächste Geschäftsjahr mit zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz. Auch Pacific Biosciences ist unter dem Strich noch nicht profitabel, allerdings könnte der Verlust beim Gewinn je Aktie dieses und nächstes Jahr weiter abnehmen.

Fazit Bei beiden Aktien handelt es sich um höchstriskante Wetten. Vor allem die fehlende Profitabilität stellt einen hohen Risikofaktor da. Wood und die Analysten scheinen jedoch überzeugt. Anleger, die vom Geschäftsfeld der Genomik viel halten und mit überschaubarem Einsatz bei der Entwicklung dieses Marktes dabei sein wollen, könnten die Einstiegschancen nun nutzen.

