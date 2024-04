Die Inflation ist in den USA heißer ausgefallen als erwartet, was die Hoffnung auf Zinssenkungen ab Juni deutlich schmälert. Doch J.P. Morgan hat eine andere Theorie für den Anstieg der Inflation und befürchtet einen Absturz der Aktienmärkte:

Die Inflation in den USA ist im März mit 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr wesentlich heißer ausgefallen als erwartet. Damit sind die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen durch die Fed deutlich abgesunken.

Doch während die Fed hinter einer höheren Inflation weiter anziehende Preise vermutet, warnt J.P. Morgan nun, dass die Inflation eine ganz andere Ursache haben könnte. Laut den Experten befindet sich die Notenbank auf dem Holzweg und kann die Aktienmärkte zum Einsturz bringen.

Das treibt laut J.P. Morgan die Inflation und kann die Aktienmärkte zum Einsturz bringen

So äußerte sich der Chef des Assetmanagements Jack Manley von J.P. Morgan kürzlich sehr kritisch gegenüber den Maßnahmen und Ansichten der Fed. Der Experte glaubt, dass ein Großteil der hohen Inflation auf hohe Zinsen und die daraus bestehende Belastung für Unternehmen sowie private Haushalte zurückzuführen sind.

Dementsprechend forderte Manley eine Senkung der Zinsen, um die Preise auf dem aktuellen Niveau zu stabilisieren. Sollte das nicht passieren, so könnten die Zinsen länger hoch bleiben oder weiter steigen – mit unangenehmen Folgen für Wirtschaft und Aktienmarkt, bis hin zu einem Crash.

Bereits vor einigen Tagen hat Manleys Chef, der J.P. Morgan CEO Jamie Dimon in seinem Aktionärsbrief vor einem möglichen weiteren Anstieg der Zinsen bis auf acht Prozent gewarnt.

Müssen die Zinsen jetzt trotz der Inflation sinken?

Damit werden die Stimmen nach einer Senkung der Zinsen trotz weiterhin erhöhter Inflation immer lauter, doch die Fed dürfte laut den Erwartungen des Marktes trotzdem nicht handeln. Wie so häufig besteht damit das Risiko, dass die Notenbanken in einem inflationären Umfeld zu spät agieren und die Wirtschaft abwürgen.

Doch ob dies in Amerika, mit den starken Konsumenten und Arbeitsmarktdaten tatsächlich der Fall sein dürfte, ist fraglich. Deutlich schlimmer ist die Lage dagegen in Europa, wo Experten bereits jetzt aggressive Zinssenkungen fordern, da immer mehr Staaten des Verbundes in eine Rezession abrutschen.

