Lange Zeit mussten Aktionäre der Allianz-Aktie und der BASF-Aktie sich gedulden. Doch jetzt ist der Moment gekommen. Was Anleger nun dringend beachten sollten.

BASF-Aktie: Ist das endlich der Ausbruch?

Lange, lange, lange, lange warten mussten BASF-Aktionäre, damit die Chemie-Aktie ihren Kopf endlich mal wieder über die 200-Tage-Linie streckt und es wagt, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Nun könnte es tatsächlich mal wieder soweit sein. Wie im Chart unten zu sehen ist, rangelt die BASF-Aktie aktuell mit eben jener 200-Tage-Linie (grün). Bei einem wirklichen Ausbruch und einem erfolgreichen Retest, könnte es schnell sogar deutlich nach oben gehen.

BÖRSE ONLINE hat nämlich als Kursziel 61,80 Euro, was ein Kurspotenzial von rund 36 Prozent bedeutet. Zusammen mit der günstigen Bewertung mit einem KGV von 13,2 und einer Dividendenrendite von 5,43 Prozent wird daraus eine attraktive Gelegenheit. So passt der Aufschwung der BASF-Aktie durchaus ins Bild, welches sich an der Börse aktuell bietet: Denn die Traditions-Aktien kommen zurück.

Was das genau bedeutet und welche Aktie sogar ein Kurspotenzial von 125 Prozent hat, das sehen Sie hier:

Allianz-Aktie auf dem Weg zum Rekordhoch

Das Rekordhoch der Allianz-Aktie stammt noch aus dem März 2000! Jetzt, nach 25 Jahren, könnte das Papier die magische Marke von etwa 350 Euro wieder erreichen. Dazu fehlen lediglich noch 14 Prozent, welche die Allianz-Aktie in diesem Jahr durchaus erreichen kann. Denn zuletzt brach das Papier aus einem kleinen Seitwärtstrend wieder nach oben aus, bestätigte damit den Aufwärtstrend und ist bereit für das Rekordhoch.

Weil die Allianz auch in diesem Jahr schön wachsen soll (der Gewinn je Aktie soll von 24,96 Euro auf 27,27 Euro zulegen) und die Bewertung mit einem KGV von 11,3 und einer Dividendenrendite von 5,35 Prozent immer noch sehr attraktiv ist, greifen Anleger weiterhin zu.

So setzt auch BÖRSE ONLINE das Kursziel vorerst in Rekordnähe bei 350 Euro. Anleger greifen weiter zu und ziehen den Stopp dynamisch bei der 200-Tage-Linie nach.

