An der Börse gegen große Lebensmittel-Konzerne einen Stich zu landen, ist eine Herausforderung. Laut Experten haben diese beiden Value-Aktien aber das Potenzial, Marktanteile abzugraben.

Gegessen und getrunken wird immer. Deswegen investieren vorsichtige Anleger, die sich nicht nur auf aktuelle Wachstumsrekorden in der Tech-Branche verlassen wollen, meist auch oder sogar lieber in defensive Value-Aktien beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, um ihr Portfolio zu stabilisieren. Die Branche gilt dank ihrer Preissetzungsmacht als krisenfest und leichter kalkulierbar.

Da wundert es nicht, dass an der Spitze einer solchen Branche Player wie Nestlé, Pepsi oder Kraft Heinz extrem fest im Sattel sitzen und neue Unternehmen nur schwer Fuß fassen können. Dennoch gibt es laut den Experten von „The Motley Fool“ und einigen Wall Street-Analysten durchaus ein paar kleinere Aktien, die das Potenzial haben, ein mehr oder weniger großes Stück vom Kuchen abzubekommen.

Energydrinks mal anders

An Energydrink oder Fitness-Getränken kommt man heute im Supermarkt fast gar nicht mehr vorbei. Auf der ganzen Welt bringen zahlreiche Influencer wie Logan Paul, KSI oder Montana Black in Deutschland eigene Energydrinks auf den Markt. Dabei setzt sich immer mehr der Trend durch, die Getränke auch ohne Zucker anzubieten. Darauf setzt auch der Hersteller Celsius, dessen Getränke kein Zucker, Maissirup oder Aspartam enthalten und dennoch schmecken sollen. Der Konzern vereint damit die beliebten Energydrinks mit dem Bewusstsein für eine gesunde Ernährung und spricht damit viele meist junge Menschen an.

Das Potenzial der Marke sehen wohl auch Anleger. Innerhalb eines Jahres stieg der Kurs der Aktie um über 100 Prozent und seit Jahresanfang liegt das Papier etwa zwölf Prozent im Plus. Damit ist das Wertpapier zwar schon etwas teurer geworden, die Experten von „The Motley Fool“ glauben aber weiter daran, dass Celsius in Zukunft wichtige Anteile am Getränkemarkt einstreichen kann. Die Investmentbank Piper Sandler bezeichnete die Aktie zudem vor etwa einem Monat als die beste Wachstumsstory im Konsumsektor. Im Schnitt sehen die Analysten bei der Aktie derzeit noch ein Kurspotenzial von fast zehn Prozent.

Ob sich Celsius langfristig am Markt behaupten kann, ist natürlich nicht sicher. Wer lieber auf etabliertere Player setzt, der kann sich den Agrar und Nahrung Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Dabei handelt es sich um einen diversifizierten und globalen Investmentansatz. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die sich rund um die Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln bewegen – vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Auch die bereits angesprochenen Aktien von Nestlé und Pepsi sind dabei.

Gesunde Snacks

Klingelt bei Ihnen beim Namen BellRing Brands etwas? Also außer dem Titel des Unternehmens natürlich. Falls nicht, kein Problem. Hierzulande sind die Amerikaner noch nicht so bekannt und auch erst seit 2019 an der Börse. Sie stecken aber hinter vielen Protein-Produkten wie PowerBar oder Premier Protein, die schmecken und gesund sein sollen. Dabei überzeugt das Unternehmen im hart umkämpften Markt der Proteingetränke und -snacks laut Experten mit erstklassigen Produktionskapazitäten und einem aggressiven Marketing, das neue Produkte wie Proteinpulver auf Pflanzenbasis bewirbt.

Das trieb die Aktie im letzten Jahr bereits um 75 Prozent nach oben. Im Februar gab es nach einem Höchststand zwar einen Rücksetzer, den sieht „The Motley Fool“ aber eher als Einstiegschance denn als Problem. Unter den Analysten sieht man derzeit noch ein durchschnittliches Kurspotenzial von fast elf Prozent in den nächsten zwölf Monaten. Beide Aktien senden derzeit starke Kaufsignale – denn gegessen und getrunken wird ja immer, nur heute gerne etwas gesünder. Ob die Unternehmen halten, was auf der Aktienpackung steht, wird sich zeigen.

Lesen Sie auch: Turnaround nach 35 Jahren: Neue Höchstkurse und Chance für ein Investment?

Oder: Warum die Buy & Hold forever Strategie nicht funktioniert