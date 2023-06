In einem eher mäßigen Börsenumfeld können die Covestro-Aktien heute zweitstellig zulegen. Am Nachmittag berichten Insider von einer möglichen Übernahme. Sollte man die Aktie jetzt noch kaufen?

Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) streckt Insidern zufolge die Fühler nach dem Kunststoffunternehmen Covestro aus. ADNOC sei an Covestro mit einem Übernahmeangebot herangetreten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mit der Sache vertrauten Personen. Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Bedingungen waren unmittelbar nicht zu erfahren. Covestro wollte sich dazu nicht äußern, bei ADNOC war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Covestro-Aktien legten im Leitindex DAX um mehr als zehn Prozent zu.

Steht Covestro-Aktie vor der Übernahme?

Wie Bloomberg um 15:27 berichtet, gab es erste Gespräche vom Covestro-Management mit Vertetern des Öl-Riesen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allerdings befänden sich die Überlegungen zu einer Übernahme noch in einem "frühen Stadium" wie Bloomberg schreibt.

Anleger sollten hier also aufpassen. Jedem sollte bewusst sein, dass es sich aktuell um eine Spekulation handelt, weil Covestro offiziell noch nichts zu der Thematik gesagt hat. Am Dienstagnachmittag befindet sich die Covestro-Aktie mit 17 Prozent im Plus. Da bislang noch nicht bekannt ist, ob es zu einem Angebot kommt und wenn ja, wie hoch der Angebotspreis je Aktie ausfallen wird, nehmen Anleger erste Teil-Gewinne mit, solange sich ADNOC und Covestro noch nicht dazu äußern, und halten Cash für einen Wiedereinstieg bereit.

Der DAX- Konzern aus Leverkusen, der sich auf Kleber, Schaum- und Kunststoffe spezialisiert hat, äußerte sich bislang noch nicht zu den Gerüchten. auch Sprecher des Öl-Konzerns aus Abu Dhabi kommentierten das Geschehen noch nicht.

Covestro-Aktie jetzt noch kaufen?

Im Frühjahr hatte es bereits Spekulationen über ein Interesse des österreichischen Ölkonzerns OMV an Covestro gegeben. Unterdessen hat sich Analyst Markus Mayer von Baader Helvea zur Höhe einer möglichen Kaufofferte geäußert: "Um die 60 Euro je Aktie muss ADNOC mindestens bieten, um erfolgreich zu sein", sagte er laut Nachrichtenagentur Reuters. Die Covestro-Aktie notierte am Dienstagnachmittag bei 46 Euro. Sollte so eine hohe Offerte tatsächlich kommen, dann würde sich der Kauf der Covestro-Aktie aktuell durchaus lohnen. Einzig: Man weiß es noch nicht.

Covestro hatte ebenfalls am Dienstag nach einer Gewinnwarnung von Lanxess seine Jahresziele bekräftigt. Lanxess wiederum hatte mit seiner Gewinnwarnung Sorgen vor weiteren Prognosesenkungen in der Chemieindustrie ausgelöst.

(Mit Material von Reuters)