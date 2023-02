Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Qiagen. Wird der Pharma-Konzern aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen oder steht hier bald eine Übernahme ins Haus?

Qiagen gehört eher zu den unbekannteren DAX-Werten, ist aber nicht weniger spannend. Konkret beschäftigt sich das Unternehmen vor allem mit der Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen molekularen Testlösungen, die Kunden durch den gesamten Prozess der Behandlung führen.

Tuberkulose-Bluttest von Qiagen

Ein besonders wichtiger Bestandteil für das Geschäft von Qiagen ist dabei ihr marktführender Tuberkulose-Bluttest. Dieser hat kürzlich einen wichtigen Schritt bei der Zertifizierung gemacht, was Investoren auch schon gebührend gefeiert haben.

So erhielt der Bluttest gemäß einer EU-Verordnung über In-vitro-Diagnostika die entsprechende Zertifizierung und macht damit auch den entscheidenden Schritt eine CE-Kennzeichnung zu erhalten. Diese ist sehr wichtig für Qiagen, da sie damit eine Bescheinigung der EU für ihr Produkt erhalten, dass es allen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz entspricht.

Übernahme liegt in der Luft

Doch ob sich Aktionäre von Qiagen lange über diese Nachricht freuen können, ist eine andere Frage, denn es liegen Übernahmegerüchte in der Luft. Diese kamen auf, als das Unternehmen auf Suche nach einem Minderheitspartner für seine Bioinformatik-Sparte ging.

Eigentlich gab es die Übernahmegerüchte rund um Qiagen schon seit einigen Jahren, doch wurden sie im Zuge dieser Maßnahme wieder neu entflammt. Bereits 2020 versuchte Thermo Fisher Scientific eine Akquisition, wurde damals allerdings noch abgewiesen.

Da das Geschäft mit Tests und Co. in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, könnten größere Wettbewerber allerdings geneigt sein, das Unternehmen von der Börse zu kaufen, wenn der Preis stimmt.

Qiagen-Aktie: Teuer und im Seitwärtstrend

Und wenn die Rede von Preisen bei Qiagen ist, kommt man schnell auf die Bewertung. Diese ist mit KGV 20 schon leicht erhöht, liegt aber deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Charttechnisch befindet sich die Aktie zudem aktuell in einem Seitwärtstrend, was aber nicht nur für Trader interessant sein kann. Wer bei Qiagen längerfristig einsteigen will, kann auch hier per Sparplan oder in mehreren Tranchen kaufen und damit einen vielleicht etwas günstigeren Durchschnittskurs bilden.

