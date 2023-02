Der Faktor Momentum ist an der Börse ganz wichtig. Denn Aktien, die steigen, steigen vermutlich weiter. Wirft man einen Blick auf den DAX, so können Aktien wie Infineon, Bayer und Co aktuell kräftig zulegen. Doch wer zählt noch zu den Gewinnern?

"The trend is your friend", heißt es so schön. Und das gilt auch an der Börse, denn die Momentum-Strategie zählt zu einer der beliebten. Hier setzen Anleger einfach auf die Aktien, die momentan gut laufen. Und im DAX zeichnet sich seit Jahresanfang ein klares Bild. Das sind aktuell die DAX-Gewinner, die vermutlich auch in Zukunft weiter zulegen können:

Die besten DAX-Momentum Aktien

Aktie Performance seit Jahresbeginn Infineon 26,06% Bayer 25,11% Fresenius Medical Care 22,18% Continental 22,12% Porsche AG 20,48% Sartorius 19,03% Brenntag 18,35% HeidelbergCement 17,98% Vonovia 17,67% BMW 17,22%

Dies sind die zwischen Jahresbeginn und 15.02.2023 bestgelaufenen DAX-Aktien. Dabei kann sich die Performance dieser zehn Aktien auf jeden Fall sehen lassen. Angeführt wird das Feld von der Chip-Aktie Infineon, wobei auch Bayer mit mehr als 25 Prozent deutlich zulegen kann.

Dahinter folgen mit Fresenius Medical Care und Continental mit jeweils rund 22 Prozent Plus zwei Aktien, die sich eher unauffällig unter die Gewinner gemausert haben. Doch auch die Porsche AG, welche die Top 5 komplettiert, kann mehr als 20 Prozent in den ersten Wochen des Jahres zulegen.

Interessant ist, dass es auch Vonovia und BMW unter die Top 10 geschafft haben, denn auch bei diesen beiden Aktien hatte man es vielleicht nicht auf dem Schirm.

Anleger können sich diese zehn Aktien anschauen und wenn das Bild auch im Chart und fundamental passt, dann auf ein weiteres gutes Momentum dieser DAX-Aktien setzen.

Übrigens: Diese US-Aktien sollten Sie jetzt verkaufen: Nvidia, Fedex, Snap und viele mehr