Neuer Bieter Bain legt 34-Euro-Offerte für die Software AG-Aktie vor – Silver Lake bekräftigt 32-Euro-Gebot.

Der Übernahmekampf um den zweitgrößten deutschen Softwarekonzern Software AG geht in die heiße Phase: Der US-Finanzinvestor Bain hat seine Offerte von 34 Euro je Aktie auf den Tisch gelegt. Mit dem öffentlichen Übernahmeangebot liegt er zwei Euro über der bereits von 30 auf 32 Euro aufgestockten Angebots von Silver Lake. Dieser US-Finanzinvestor und Software-Aktionär hat sich bereits rund 30 Prozent der Anteile gesichert – und setzt dabei auf die Stiftung von Firmengründer Peter Schnell, der den Verkauf eines 25-Prozent-Pakets an Silver Lake verbindlich zugesagt habe.

Doch genau auf dieses Paket schielt auch Bain und würde sogar 36 Euro je Aktie bieten, wenn die Stiftung und Silver Lake bereit seien, ihre Anteile an Bain abzugeben. Doch sowohl die Software AG wie auch Silver Lake winkten ab. Software AG bekräftigte, dass sie das Silver-Lake-Angebot für attraktiver halten, weil die Software AG als unabhängiges Unternehmen erhalten bleibe und es für die Aktionäre ein hohes Maß an Transaktionssicherheit biete. Die Bain-Offerte werde demgegenüber als „feindlich“ eingestuft. Silver Lake bekräftigte ebenso seine Offerte und sicherte die Unterstützung für die Strategie der Software AG zu.

Anleger spekulieren auf Fortsetzung des Bieterwettstreits

Bain wiederum plant, die Software AG mit seinem Software-Unternehmen Rocket Software zu fusionieren. Begründung: Beide Unternehmen verfügten über ein komplementäres Porftolio führender Produkte, „die zusammen eine ideale Grundlage für Cross-Selling und weiteres Wachstum bilden“.

Finanzkreisen zufolge wird sich Bain allerdings schwer tun, ohne die Zustimmung der Stiftung mit seiner Offerte weiterzukommen. Bislang sieht es so aus, als hätte Silver Lake die Nase im Rennen vorn.

Die Aktie kletterte am Dienstag allerdings weiter und notiert derzeit bei 33,60 Euro. Die Anleger spekulieren also auf eine Fortsetzung des Bieterwettstreits. Demnach wäre die Software AG mit der 32-Euro-Offerte unterbewertet, die Wahrscheinlichkeit für eine Nachbesserung hoch. Finanzkreise sehen eine angemessene Bewertung der Software AG bei bis zu 46 Euro – so hoch ist der Wandlungspreis einer Wandelanleihe, mit der Silver Lake 2021 bei der Software AG eingestiegen ist. Seitdem war der Aktienkurs um mehr als die Hälfte eingebrochen. Die Finanzinvestoren wiederum setzen mit ihren Offerten geschickt auf dieses deutlich niedrigere Kursniveau.

