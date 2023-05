Aktien für die Ewigkeit wie etwa die Allianz, Mercedes, Microsoft oder Berkshire Hathaway begeistern Anleger. Vor allem in der aktuellen turbulenten Börsenphase können diese Titel Stabilität und gleichzeitig eine gute Rendite ins Depot von Anlegern bringen. Zudem bringen viele dieser Schwergewichte aktuell Quartalszahlen. Doch wie sieht es momentan bei diesen Aktien aus und wie bewerten die Analysten diese Aktien? Sollte man sie lieber kaufen oder verkaufen? Wir haben die Antworten. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden sich 30 Aktien, die unserer Meinung nach in jedes Depot gehören. Doch wie werden diese Aktien von den Analysten bei Bloomberg ganz unabhängig bewertet? Wie in unserem Traditionsartikel Kaufen oder verkaufen? So bewerten die Analysten alle 40 Dax-Aktien nehmen wir die Aktien wie Allianz, Apple, Walmart, Berkshire Hathaway oder Alphabet ganz genau unter die Lupe:

Aktien für die Ewigkeit

Aktien für die Ewigkeit-Rating für KW 19:

Die große Überraschung vorweg: Nach den neuesten Quartalszahlen verliert Berkshire Hathaway, die Aktie von Warren Buffett, den Spitzenplatz. Diesen hatte das Papier seit Monaten inne. Weil Berkshire ein neues "Halten"-Rating bekam, rutschte der Titel von einem perfekten Konsensrating von 5,0 und Platz 1 auf 4,5 und Platz 8 ab.

Neuerdings kann also Alphabet die Führung bei den Aktien für die Ewigkeit übernehmen, auch wenn sich hier keine Änderung des Ratings ergeben hat.

Auf Platz 3 verbleibt Microsoft, kann das Rating aber leicht von 4,71 auf 4,73 steigern. Dahinter legt Walt Disney ganz leicht zu und kann den Platz vor Linde verteidigen. Auf Platz 6 schiebt sich Mercedes-Benz.

Das Mittelfeld führt neuerdings die Luxus-Aktie von LVMH an. Damit verdrängen die Franzosen den US-Einzelhandelsriesen Walmart weiterhin. Dennoch verbleibt Walmart vor Apple, Allianz, Danaher und Costco. Lebensmittelkonzern Nestle bleibt bei einem Rating von 4,0.

Aktien für die Ewigkeit wie Allianz, Mercedes, Microsoft oder Berkshire Hathaway sind gut fürs Depot

Da aktuell viele Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentieren, kommt es auch bei den Aktien für die Ewigkeit zu mehr Veränderungen in der Beurteilung der Analysten. Dennoch zeigt sich, dass die Aktienkurse der meisten Unternehmen stabil bleiben und sogar leicht nach oben gehen.

Doch auch die weiteren Aktien weisen ansehnliche Bewertungen auf. Einzig bei den Werten, welche ein Konsensrating unter 3,00 aufweisen, ist dieses etwas dürftig. Und das werden wieder mehr.

Und auch am Tabellen-Ende tut sich etwas. Denn zwischen General Mills und Church & Dwight entwickelt sich ein harter Kampf um den drittletzten Platz. Abermals wechseln die beiden Kontrahenten dabei die Plätze und Church & Dwight kann erneut an General Mills vorbeiziehen. Zudem rutscht McCormick zum ersten Mal seit Langem mit einem Rating von 2,88 hinter Kellogg zurück. Der US-Snack-Hersteller Kellogg kann somit den letzten Platz abgeben.

Wer an den guten Einschätzungen der Analysten zu den Aktien für die Ewigkeit partizipieren möchte, für den gibt es das Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN, in welchem man alle Werte gebündelt hat und von der Wertentwicklung aller 30 Aktien für die Ewigkeit profitiert.

Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.



