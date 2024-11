Damit hätte man nicht unbedingt gerechnet: Wie der DAX den Wahlsieg von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten mittlerweile verarbeitet hat und warum unter anderem die Aktien von Siemens Healthineers und Tesla im Fokus stehen.

Es ist offiziell: Donald Trump wird (wieder) der Präsident der Vereinigten Staaten. Doch wie kommt der Wahlsieg des Republikaners an den deutschen und europäischen Aktienmärkten an?

Zunächst reagierten die europäischen Märkte erstaunlich gelassen auf die erneute Präsidentschaft von Trump. Das änderte sich im Tagesverlauf. Der deutsche Leitindex DAX liegt aktuell 1,3 Prozent im Minus und steht bei 19.036 Punkten. Damit nähert er sich gefährlich nahe der 19.000 Punkte Marke. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 1,3 Prozent im Minus und steht bei 4.809 Punkten.

Trump stellte für seine zweite Amtszeit unter anderem hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen in Aussicht. Letzteres ließ die Kurse von US-Staatsanleihen einbrechen, denn mit Steuersenkungen droht ein höheres Haushaltsdefizit. Anleger könnten nun also Mittel aus US-Anleihen in Aktien und andere Anlageklassen umschichten.

Autoaktien brechen im DAX nach Trump-Wahl deutlich ein – doch Tesla geht durch die Decke

Im deutschen Aktienhandel ist nach der Wahl in den USA der Automobilsektor klarer Verlierer. Hier befürchten Anleger Strafzölle der USA auf deutsche Importe. Das Schlusslicht bildet im DAX derzeit die BMW-Aktie mit einem Minus von sieben Prozent. Hier kam erschwerend eine enttäuschende Quartalsbilanz der Münchener hinzu, die einen massiven Gewinneinbruch erlitten haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutlich besser lief es hingegen für die Tesla-Aktie. Für das Unternehmen ist der Wahlsieg von Trump ein Festtag - schließlich ist Elon Musk, Großaktionär und Chef des E-Autobauers, ein großer Unterstützer von Trump. Er wurde bei der Siegesrede von Trump ausführlich gelobt; allerdings für die Erfolge seines Raumfahrtunternehmens SpaceX. Die Tesla-Aktie legte vorbörslich zwölf Prozent zu - absolut gerechnet sind das fast 120 Milliarden Dollar.

Tesla dürfte laut Aktienexperte Andreas Lipkow indirekt über den politischen Einfluss Musks profitieren. Tesla gehört zwar zu den sogenannten "Big-Techs", zu denen der Republikaner Trump "ein schwierigeres Verhältnis" hat, wie Analyst Sören Hettler von der DZ Bank schreibt, doch die Aktie des Elektro-Autobauers ficht das nicht an.

Siemens Healthineers Aktie an DAX-Spitze

Deutlich besser kamen bei Investoren die Geschäftsberichte von Siemens Healthineers und Fresenius an. Aktien von Siemens Healthineers bilden derzeit mit einem Plus von über sieben Prozent die Spitze im DAX, es folgt Fresenius mit einem Plus von über vier Prozent.

Bei Siemens Healthineers hätten einige Anleger ein Verfehlen der Ziele befürchtet, das sei jedoch nicht eingetreten, schrieb Analyst Graham Doyle von der Schweizer Bank UBS. Fresenius wurde mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer.

Mit Material von dpa-afx

